Guarani ‘não medirá esforços’ para jogar Copa do Brasil após decisão da CBF

A Copa do Brasil tem vivido uma polêmica com relação a definição de uma das vagas para a próxima edição. Na segunda-feira, a CBF optou pelo sorteio para escolher entre Guarani e Criciúma, empatados no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Entretanto, o clube paulista discorda da interpretação e divulgou nota oficial para reforçar que garantiu ‘no campo’ sua vaga.

“O Guarani Futebol Clube informa que irá jogar a Copa do Brasil 2023! Durante a temporada 2022, o Guarani garantiu no campo a sua vaga para a competição, tanto pelo Campeonato Paulista terminando em sétimo lugar como também pelo ranking da CBF”, explicou.

O estado de São Paulo tem direito a cinco vagas na Copa do Brasil via competições estaduais: três pelo Paulistão, uma pelo Troféu do Interior e uma pela Copa Paulista. Os três melhores times do Paulistão que ainda não estavam classificados por outros critérios foram Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo.

Entretanto, o Ituano foi campeão do Troféu do Interior, o que deixou margem para interpretação, já que o regulamento não informou se a vaga iria para o vice-campeão ou seguiria a lista do Paulistão. Se a lista do Paulistão fosse seguida, o Guarani seria quem ficaria com a vaga. Nesta segunda-feira, porém, a CBF decidiu que a vaga pertence ao vice-campeão do Troféu do Interior, o Botafogo.

Além das competições estaduais, os dez melhores clubes no ranking da CBF que ainda não estão classificados por outros critérios também possuem direito a vaga. É justamente a última posição que está empatada com Guarani e Criciúma. Assim, a CBF decidiu por um sorteio entre os dois clubes, ainda sem data marcada.

Ainda na nota oficial, o Guarani apelou para o bom senso das entidades e disse que não medirá esforços para participar da competição. “Acreditamos que haja um bom senso das entidades (CBF e FPF) para solucionar essa questão. Por fim, o Guarani não medirá esforços para garantir o direito à sua vaga da Copa do Brasil, conquistada dentro de campo”, completou.