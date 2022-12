Esporte Guarani inicia pré-temporada com exames médicos e físicos no Brinco de Ouro

Apesar de a Copa do Mundo do Catar ainda estar rolando, o Guarani não perdeu tempo e fez na manhã desta terça-feira a apresentação do seu elenco para dar início aos trabalhos da pré-temporada de 2023, que terá como primeiro desafio o Paulistão.

Neste primeiro dia, os jogadores passaram por exames médicos e testes físicos, que se estenderão até o início da próxima semana. A diretoria não informou quantos atletas se reapresentaram à comissão técnica de Mozart.

“Após o período de férias, os jogadores do Guarani se reapresentaram nesta segunda-feira visando o início do Campeonato Paulista previsto para o dia 15 de janeiro de 2023. Os atletas realizam exames médicos e treinos de atividade física ao longo da semana”, postou o clube nas redes sociais.

O Guarani estreia no Paulistão no dia 15 de janeiro, contra o Santo André, no ABC. O time faz parte do Grupo B, ao lado do Mirassol, São Paulo e Água Santa.