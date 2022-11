Guarani indica renovação com Mozart e confirma procura por dupla de reforços

O presidente do Guarani, Ricardo Moisés, revelou durante o Conselho Técnico do Campeonato Paulista que tem intenção de renovar o contrato com o técnico Mozart até o final da Série B do Brasileiro. A princípio, o vínculo do treinador vai até o fim do Estadual. O evento foi realizado na tarde desta terça-feira, no Pacaembu.

“Mozart tem contrato até o fim do Paulistão e provavelmente a gente estenda esse vínculo até o final do ano. O Paulistão serve de preparação para o Brasileiro. Faremos alguns ajustes durante a janela, sempre pensando no acesso na Série B”, disse o presidente.

Ricardo Moisés confirmou que o Guarani fez contato pelo goleiro Tony, de 30 anos, que está de saída do Vila Nova, e pelo atacante Derek, de 24 anos, da Chapecoense. O último defendeu o clube catarinense em 22 jogos e marcou apenas um gol.

“Estamos avaliando alguns jogadores e preparando o elenco para 2023. Pensamos ter um grupo mais competitivo, com mais vontade, buscando acertar na contração igual como fizemos com o Yuri Tanque”, afirmou.

Ele também fez uma análise do que o Guarani vai enfrentar no Paulistão. O time bugrino caiu no grupo com Mirassol, Água Santa e São Paulo. “Grupo forte, com dois jogos de Série B, além do São Paulo. Chave bem gostosa de disputar, mas vamos buscar a classificação, assim como fizemos no ano passado.”

O Campeonato Paulista começará no dia 15 de janeiro e terminará no dia 9 de abril. O regulamento continua o mesmo das edições anteriores.