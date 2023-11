Guarani ganha semana de treino para quebrar jejum de vitórias na Série B

Sem vencer há cinco jogos e em situação delicada na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani terá mais de uma semana para se preparar visando o Criciúma na busca pela reabilitação. Afinal, o duelo direto está marcado apenas para a próxima terça-feira, às 19h, em casa, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Com bastante tempo para preparar o elenco, o técnico Umberto Louzer tem retornos importantes para o duelo, desfalque certo e também algumas preocupações. O goleiro Pegorari e o zagueiro Lucão cumpriram suspensão na rodada passada e estão de volta. Ambos têm tudo para começar jogando.

Por outro lado, o zagueiro Alan Santos acabou expulso contra o Londrina e agora está fora. Já as dúvidas ficam para os meias Régis, com dor no joelho, e Bruno José, que levou um pisão e já vinha sofrendo com um trauma no pé esquerdo. Já o zagueiro Walber tem problemas musculares. Os três serão reavaliados durante a semana.

Atualmente, o Guarani é oitavo colocado com 56 pontos. O Sport, primeiro time dentro do G-4, tem 59. Novorizontino, Criciúma e Mirassol estão na frente do time campineiro nessa briga, com 57 pontos.