Esporte Guarani fica na expectativa do retorno de Andrigo para o dérbi de Campinas

Afastado dos gramados há quase três semanas por conta de uma fascite plantar no pé esquerdo, o meia Andrigo ainda é dúvida no Guarani para o dérbi de Campinas (SP) contra a Ponte Preta, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Andrigo vem participando de algumas atividades no gramado e será melhor avaliado pelo departamento médico. Mesmo se for liberado, o camisa 10 deve começar o clássico como opção no banco de reservas devido ao período que está sem jogar.

A última vez que Andrigo esteve em campo foi na estreia da Série B, quando o Guarani empatou com o Vitória por 1 a 1, em Campinas. Depois disso, o meia ficou de fora da vitória sobre o Operário-PR (5 a 2), do empate com o CSA (1 a 1) e da derrota para o Náutico (3 a 1).

Contratado depois de defender o CSA na temporada passada, Andrigo é o principal goleador do Guarani em 2021, com quatro gols. Ao todo, o camisa 10 disputou 12 partidas.

Se Andrigo é dúvida, o técnico Daniel Paulista tem retornos importantes para o dérbi. O zagueiro Thales e o atacante Júlio César cumpriram suspensão em Maceió, enquanto que o volante Rodrigo Andrade e Régis foram poupados.

Na sétima colocação da Série B, com cinco pontos, o Guarani tem a chance de encostar no G4 e afundar a Ponte Preta, que se encontra na lanterna do campeonato.