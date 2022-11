Guarani festeja vaga na Copa do Brasil e fechar Série B na frente da Ponte Preta

A tarde de domingo será lembrada pela torcida do Guarani. Afinal, o time campineiro se despediu da Série B do Campeonato Brasileiro com vitória em cima da Chapecoense, por 1 a 0, com direito a recorde de público no ano no Brinco de Ouro – 13.844 torcedores presentes – e vaga garantida na Copa do Brasil de 2023. De quebra, ainda terminou na frente na tabela da arquirrival Ponte Preta, na 10ª posição, com 51 pontos, enquanto os rivais terminaram em 12º, com 49.

Como ficou distante duas posições do Criciúma, que terminou na oitava posição, o Guarani garantiu presença na Copa do Brasil pelo Ranking Nacional de Clubes. Diante da classificação final, Guarani e Criciúma ficaram empatados na pontuação do ranking, mas o critério de desempate é o ranking das respectivas federações e beneficia os campineiros (a Federação Paulista de Futebol tem maior peso que a Catarinense nos critérios).

O técnico Mozart preferiu enaltecer a entrega de seus jogadores, já que quando ele foi contratado, o Guarani estava dentro da zona de rebaixamento.

“O que esses jogadores fizeram vou levar para o resto da minha carreira. A entrega deles foi algo impressionante. O que a gente construiu aqui desde a minha chegada foi algo incrível. É uma campanha memorável. É exaltar o que fizemos, corrigir os erros e iniciar 2023 forte e competitivo, com a mentalidade de quem quer chegar, com fome”, disse o treinador, que também falou sobre a montagem do elenco para a próxima temporada.

O objetivo do técnico e da sua comissão é manter perto de 60% do elenco atual para a próxima temporada. Além disso, alguns nomes já estão praticamente fechados como reforços.