Guarani ‘esquece’ dérbi contra Ponte Preta e foca no jogo contra o Novorizontino

Faltando menos de uma semana para o tradicional dérbi de Campinas (SP), pelo Campeonato Paulista, o assunto “Ponte Preta” ainda é proibido no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O foco do Guarani nesse momento é total na partida deste domingo, em casa, contra o Novorizontino.

“Para mim, a gente tem pensar jogo a jogo. Foco total no Novorizontino, o que vier depois, vem depois. E a gente precisa somar pontos. Precisamos ganhar do Novorizontino”, disse o meia Andrigo, artilheiro do time no Paulistão, com três gols.

Apesar do discurso “jogo a jogo”, não tem como deixar o dérbi de lado. A boa notícia para o técnico Allan Aal é que nenhum jogador do Guarani vai entrar em campo contra o Novorizontino pendurado com dois cartões amarelos.

Para não correr o risco de perder a vice-liderança do Grupo D, o Guarani precisa acabar com um jejum de mais de quatro meses sem ganhar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A última vitória em casa foi no dia 16 de dezembro, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O Guarani tem 11 pontos contra nove do Santos, que está na terceira colocação e neste sábado enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), pela 10.ª rodada do Paulistão.