Guarani escala Diego Porfírio e Bruno Pivetti e diz ter respaldo jurídico

Depois de ficar de fora das últimas três rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, por conta de um desconforto muscular, mas também por ter sido citado em uma conversa de apostadores que está sendo investigada pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, o lateral-esquerdo Diego Porfírio voltou a atuar pelo Guarani justamente no Dérbi 205.

Ele entrou já nos minutos finais do segundo tempo do clássico contra a Ponte Preta, que terminou empatado por 1 a 1, disputado no Estádio Moisés Lucarelli, na noite de domingo, no lugar de Mayk. O técnico Bruno Pivetti falou do retorno, já que apesar do atleta ter sido citado nas conversas, não há nenhuma denúncia apresentada contra ele. “Estamos respaldados pelo aspecto jurídico. Ele tem condições de jogo e estamos aguardando como vai desenrolar. É uma situação de todos os clubes que têm jogadores envolvidos nestes casos. Eu não sou ninguém para julgar e nem tenho competência para isso. Acredito que todos os casos devam ser investigados e quando os culpados forem apontados que se tenha uma punição para que não manche a lisura da modalidade esportiva.”

Com este primeiro empate, o Guarani alcança 13 pontos e ocupa a quinta posição na Série B. A equipe voltará a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Chapecoense, no estádio Brinco de Ouro, às 21h15, em confronto válido pela oitava rodada.