Guarani entra no páreo por Caio Dantas e busca reforços para todos os setores para Série B

Faltando mais de um mês para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani está se movimentando no mercado para reforçar seu elenco para fazer bonito e não repetir a má campanha que fez no Paulistão, no qual acabou eliminado ainda na primeira fase. E, neste começo de semana, o Conselho de Administração do time campineiro encontrou novos alvos.

Para o ataque, a bola da vez é Caio Dantas, de 31 anos, que pertence ao Vitória e tem tudo para ser emprestado. Mas o Guarani tem diversos concorrentes para ficar com o jogador, são eles: Mirassol, Ponte Preta e Vila Nova. Porém, o Guarani preparou uma proposta melhor financeiramente e um contrato válido até o final do ano, mas com renovação automática.

Bastante experiente, o centroavante acumula passagens por Osasco Audax, América-MG, Red Bull Bragantino II, Uberlândia, Água Santa, Botafogo-SP, Cuiabá, Vila Nova e Sampaio Corrêa, onde vive o melhor momento da carreira. Também passou pelo Gangzhou City, da China.

No meio-campo, quem está próximo de reforçar o Guarani é o volante Rhaldney, que está defendendo o Atlético-GO nas últimas três temporadas. Aos 25 anos, ele foi formado no Náutico, onde ficou até 2021. O volante é outro jogador que possivelmente chegaria por empréstimo até o final do ano.

Por fim na defesa, a busca é por dois novos zagueiros, afinal, Márcio Silva será baixa do Guarani por nove meses após romper os ligamentos do joelho. A posição que já era carente, ficou ainda mais. João Victor, do Vitória, e Rafael Donato, do Novorizontino, são os favoritos para desembarcar no Brinco de Ouro da Princesa.

De qualquer forma, o Guarani segue preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.