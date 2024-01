Guarani enfrenta Mirassol em busca da 1ª vitória no Brinco de Ouro da Princesa

Buscando engrenar a competição e permanecer na zona de classificação para as quartas de final, o Guarani enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h35, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O Guarani, que vem de vitória sobre o Ituano, fora de casa, por 3 a 0, tenta vencer a primeira ao lado de seus torcedores. O time campineiro é o segundo colocado do Grupo B, com quatro pontos, atrás apenas do Palmeiras, com sete. Água Santa tem quatro e Ponte Preta soma um.

Já o Mirassol empatou os três jogos que disputou no Paulistão, o último frente ao Novorizontino por 1 a 1. O clube está fora da zona de classificação, com três pontos, no Grupo C, que conta com Red Bull Bragantino, Corinthians e Inter de Limeira.

Pelo lado do Guarani, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com a principal contratação da equipe para a temporada, o meia Chay, diagnosticado com uma lesão no joelho. Já Régis continua em um atrito com o técnico Umberto Louzer e ainda não foi inscrito no torneio.

A expectativa é que Matheus Bueno seja escalado no setor, mas Gustavo França também é uma opção. De resto, o time será o mesmo que derrotou o Ituano.

“O Mirassol é um grande time, vem de três empates e, nos jogos que eu pude acompanhar, percebi que é uma equipe chata, que pressiona muito. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil dentro de casa, mas, se jogarmos do jeito que a gente vem jogando, temos totais condições de sairmos vitoriosos”, disse Camacho.

Do lado do Mirassol, o time deve ser o mesmo que empatou com o Novorizontino. Mozart tem apostado no entrosamento para tentar desengatar na competição. Caso ocorra uma mudança, será no ataque. Chico Kim e Dellatorre lutam por uma vaga entre os titulares.

“O que mais me incomoda na sequência de empates é a forma que a equipe vem jogando. Temos tido desempenho e por detalhe não temos vencido. O grande desafio é melhorar jogo a jogo, o que nos dá confiança que as vitórias vão acontecer e eu espero que já seja agora na quarta-feira”, disse Mozart.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X MIRASSOL

GUARANI – Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Rayan e Mayk; Camacho, Anderson Leite e Matheus Bueno (Gustavo França); Reinaldo, Derek e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

MIRASSOL – Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Yuri Lima, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Negueba e Mário Sérgio. Técnico: Mozart.

ÁRBITRO – Raphael Claus

HORÁRIO – 21h35

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).