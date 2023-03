Esporte Guarani encaminha acerto com São Paulo por Jamerson e rescinde com Jenison

A quarta-feira está agitada nos bastidores do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A diretoria do Guarani encaminhou o acerto com o São Paulo pela venda do lateral-esquerdo Jamerson e também confirmou a rescisão contratual do empréstimo do atacante Jenison.

Ainda não se sabe qual será o formato da negociação, uma vez que a multa rescisória do lateral-esquerdo, que vem sendo destaque desde a Série B do ano passado, gira em torno de R$ 34 milhões. Líder de assistências na Série B do ano passado, em 2023 Jamerson fez 13 jogos e marcou um gol durante o Paulistão.

Outros times também estavam interessados no jovem jogador de 24 anos, como por exemplo Santos, Internacional e Coritiba, mas o time do Morumbi levou a melhor. Ele vai substituir Welligton, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e é desfalque por tempo indeterminado.

Aliado a essa negociação, foi publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF, a rescisão de contrato de empréstimo do atacante Jenison que retorna ao Cuiabá, seu time de origem. O atual contrato será até o final do próximo mês, mas como está fora dos planos, foi rescindido agora para que o time de Campinas consiga economizar R$ 110 mil em vencimentos com o jogador.