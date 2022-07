Guarani empata com o Brusque e segue calvário na zona de rebaixamento da Série B

O Guarani voltou a decepcionar a sua torcida na Série B do Campeonato Brasileiro. O time não saiu de um empate com o Brusque, por 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, neste domingo, e segue na zona de rebaixamento.

Foi o terceiro jogo sem vitória da equipe de Campinas: neste recorte, são dois empates e uma derrota. Com 19 pontos ganhos a equipe segue nas últimas colocações da tabela. O Brusque também atravessa momento complicado. Não vence há quatro jogos e contabiliza 23 pontos.

O Guarani volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. Já o Brusque, no sábado, receberá o Cruzeiro, no estádio Augusto Bauer.

Com bola rolando, o Guarani criou as melhores chances, mas não conseguiu tirar o zero do placar antes do intervalo. Logo aos seis minutos, Leandro Vilela cobrou escanteio da direita e o zagueiro João Victor cabeceou no travessão do goleiro Jordan, já batido no lance.

Sentindo o bom momento, o Guarani seguiu no ataque e voltou a assustar aos 12 minutos. Júlio César levantou bola na área e o zagueiro Derlan cabeceou no canto esquerdo. O goleiro Jordan defendeu, deu rebote e conseguiu evitar nova finalização, salvando o Brusque fora de casa.

No segundo tempo, a partida teve mais intensidade e saíram os gols. Aos sete minutos, Álvaro acertou lindo chute de fora da área e abriu o placar para o Brusque. Só que o Guarani reagiu e deixou tudo igual aos 13 minutos, quando Diogo Mateus converteu cobrança de pênalti.

A partida ficou aberta e o Brusque encontrou espaços para buscar o segundo gol. Aos 21, Rodolfo Potiguar encontrou Zé Mateus na área e o meia finalizou em cima de Maurício Kozlinski. Na sequência, após escanteio, Álvaro ficou com sobra dentro da área e quase acertou o ângulo esquerdo.

Na reta final do jogo, o Guarani foi ao ataque na base do desespero e quase fez o segundo gol. Aos 38, Madison arriscou de longe e obrigou Jordan espalmar.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 1 BRUSQUE

GUARANI – Maurício Kozlinski; Lucas Ramon (Diogo Mateus), João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade (Madison) e Isaque (Marcinho); Nicolas Careca (Lucão do Break), Bruno José e Júlio César (Yago). Técnico: Mozart Santos

BRUSQUE – Jordan; Edílson (Fernando Nathan), Everton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Wagner Balotelli (Paulo Baya) e Álvaro (Gabriel Taliari); Júnior Todinho (Luiz Antônio) e Alex Sandro (Trindade) Técnico: Luan Carlos

GOLS – Álvaro, aos 7 minutos e Diogo Mateus, aos 13 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (PR)

CARTÕES AMARELOS – Lucão do Break e Derlan (Guarani); Edílson (Brusque)

PÚBLICO – 2.667 pagantes

RENDA – R$ 39.060,00

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)