Guarani embarca para o Paraná com dúvidas para quebrar jejum de 3 meses

O Guarani encerrou a preparação nesta segunda-feira para o confronto direto contra o Operário, nesta terça-feira, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O técnico Mozart tem algumas dúvidas na escalação. Na lateral direita, Diogo Mateus pode aparecer no lugar de Ivan Alvariño. No ataque, Jenison ameaça a titularidade de Yuri, enquanto Bruno José e Edson Carioca disputam a vaga de Júlio César, lesionado no início do jogo contra o Vila Nova.

“A gente sabe que o jogo desta terça-feira será muito difícil. Mas o grupo tem condições de fazer um grande jogo e buscar os três pontos. Foi uma semana importante para recuperar o nosso condicionamento, mas também acertar o que precisava ser alinhado na nossa equipe”, disse o volante Rodrigo Andrade.

A provável escalação do Guarani é: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Isaque, Bruno José e Jenison.

Em Ponta Grossa (PR), o Guarani vai tentar acabar com um jejum de três meses sem vencer fora de casa na Série B. A última vez que isso aconteceu foi no dia 12 de junho, quando fez 2 a 1 no Novorizontino. De lá para cá, foram cinco derrotas e três empates.

Guarani e Operário têm 29 e 30 pontos, respectivamente. Quem ganhar nesta terça-feira deixa provisoriamente a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro.