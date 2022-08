Guarani e Ponte Preta têm 12 jogadores pendurados em rodada antes do clássico

O clássico entre Guarani e Ponte Preta está marcado para o dia 20, mas os dois rivais de Campinas já estão com a cabeça no duelo local. Isso porque ambos têm jogadores pendurados para a rodada anterior ao clássico, a 24ª da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, são 12 jogadores com chance de sofrer suspensão na importante partida campineira, marcada para o estádio Moisés Lucarelli.

Antes do clássico, a Ponte Preta visitará o Brusque na sexta-feira e o Guarani recebe o Náutico, no sábado. Na Ponte, são seis jogadores pendurados: o goleiro Caíque França, o zagueiro Mateus Silva, os volantes Felipe Amaral e Fraga, o meia Fessin e o atacante Da Silva. Até o técnico Hélio dos Anjos está pendurado.

Desses, Caíque França, Mateus Silva e Felipe Amaral são titulares. Por isso, não será surpresa se o treinador preservá-los da partida contra o Brusque.

A campanha de recuperação da Ponte deixa Hélio dos Anjos mais tranquilo para preservar os pendurados. Diferente do Guarani, que no sábado tem um confronto direto com o Náutico no Brinco de Ouro da Princesa e vai precisar mandar a campo força máxima.

Como Leandro Vilela recebeu o terceiro amarelo no empate sem gols com o Criciúma, na última quarta-feira, a lista de pendurados do Guarani tem o lateral-direito Diogo Mateus, o zagueiro Ronaldo Alves, os volantes Eduardo Person, Rodrigo Andrade e Silas, além do atacante Nicolas Careca.

Dessa lista, porém, apenas Diogo Mateus é titular absoluto, apesar de Eduardo Person e Rodrigo Andrade entrarem com frequência. Ronaldo Alves está em processo de transição e é dúvida para o jogo contra o Náutico, assim como Nicolas Careca, que não enfrentou o Criciúma por causa de uma pubalgia.G