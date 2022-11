Esporte Guarani dispensa quatro jogadores que estavam com contrato no fim

Antes mesmo do encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, as dispensas começaram no Guarani. Fora dos planos da próxima temporada, o lateral-direito Lucas Ramon, o volante Silas e os atacantes Lucas Venuto e Maxwell foram dispensados. Todos tinham contratos que se encerrariam neste mês e já não trabalham mais com o elenco.

Lucas Ramon foi emprestado pelo Red Bull Bragantino e fez 19 jogos e um gol nesta temporada. Já Silas sofreu uma lesão no começo da Série B, atuando apenas em 13 jogos e marcando um gol.

Lucas Venuto, que veio do Santos, entrou em campo 18 vezes, mas não marcou gols. Por fim, Maxwell chegou ao Guarani em 2021 e fez 32 jogos, 20 nesta temporada, mas também passou em branco.

Com 48 pontos, o Guarani ocupa a 11ª colocação da tabela, já livre do rebaixamento. O time encerra a temporada no domingo, às 16h, quando receberá a Chapecoense no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).