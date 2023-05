Guarani deve ter reforço do atacante Bruno Mendes para o dérbi de domingo

Após vencer o Sampaio Corrêa no último sábado no Brinco de Ouro da Princesa, por 2 a 0, o Guarani virou a chave e tem foco total para o dérbi 205 contra a Ponte Preta, no domingo, às 18 horas, no Estádio Moisés Lucarelli. Para o clássico, o treinador Bruno Pivetti deve ter o retorno do atacante Bruno Mendes, poupado. Outro que pode se chamar de reforço é o volante Matheus Barbosa, pendurado, o atleta passou ileso e segue disponível.

O atacante Bruno Mendes também estava pendurado, porém, com dores na panturrilha, foi poupado visando especificamente o dérbi. O atacante faz tratamento intensivo e deve reforçar o time. Outro que também está no departamento médico é o zagueiro Alan Costa. Com estiramento na panturrilha, o defensor será avaliado durante a semana. Por outro lado, o volante Wenderson retorna ao time titular no lugar de Matheus Bueno

Na vitória de sábado contra o Sampaio Corrêa, pela sexta rodada da Série B, o volante Matheus Barbosa passou ileso da caderneta da arbitragem. O meia era o único pendurado em campo e tem caminho livre para o clássico. O atacante Neilton foi o único advertido na partida, porém esse não se tornou um problema, uma vez que não estava pendurado.

O Guarani tenta quebrar um tabu de 14 anos sem vencer o maior rival fora de casa. A última vitória foi em 2009, por 1 a 0, pela Série B daquele ano. No final do campeonato, o Guarani conquistou o acesso à elite nacional. Nesta temporada, o time verde de Campinas aparece no G-4, em quarto lugar, com 12 pontos somados.