Guarani deve perder atacante Neilton para o Criciúma no restante da Série B

O atacante Neilton está de malas prontas para sair do Guarani. Dentro do limite de jogos, o jogador está negociando sua rescisão para acertar com o Criciúma, rival direto do time campineiro na Série B do Campeonato Brasileiro.

Neilton está fora dos planos do técnico Umberto Louzer e sequer vem sendo relacionado para não exceder o limite de oito jogos, ficando impossibilitado de ser negociado com outro time da mesma divisão.

O atacante já havia sido liberado pelo Guarani para procurar outro clube e negociar sua rescisão contratual. A saída é vista como benéfica pelo clube para reduzir a folha salarial do elenco.

Neilton chegou ao Guarani em janeiro como um dos grandes nomes para a disputa do Paulistão. Com a camisa do time de Campinas, o atacante atuou por 14 jogos, anotando dois gols e uma assistência.

CARREIRA

Neilton surgiu no Santos em 2013, logo após a saída de Neymar para o Barcelona. Tido como sucessor do craque brasileiro, o atacante não teve o mesmo destino. No ano seguinte, Neilton foi negociado com o Cruzeiro. No time mineiro, o atacante também não correspondeu e foi emprestado para Botafogo.

Ainda sob contrato com o Cruzeiro, o atacante foi novamente emprestado, desta vez para o São Paulo. Neilton ainda passou pelo Vitória, onde viveu seu auge. Internacional, Coritiba, Sport e Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos, também fazem parte do currículo do atleta.