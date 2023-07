Guarani despista sobre negociação com meia Rodriguinho, ex-Corinthians

O Guarani despistou sobre uma possível negociação com o meia Rodriguinho. O atleta, que está sem clube desde que deixou o Cuiabá, foi visto com dirigentes do time de Campinas em Natal. No entanto, as partes dão o encontro como casual.

Rodriguinho tem 35 anos. Ele fez 12 jogos com a camisa do Cuiabá na temporada e marcou três gols, além de dar duas assistências. O jogador tem passagens ainda por Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio, América-MG, Bragantino e ABC, onde foi revelado.

O meia estava em Natal com a família e aproveitou a ida do Guarani à capital do Rio Grande do Norte para conversar com os dirigentes. Rodriguinho descarta a aposentadoria, mas ainda não definiu seu futuro para o segundo semestre.

Ao mesmo tempo que está no mercado em busca de reforços, o Guarani tenta definir a saída de Neílton. O jogador é carta fora do baralho do técnico Umberto Louzer e deve aliviar a folha salarial do clube. O clube alega questão técnica para não contar mais com o atleta.

A vitória sobre o ABC, em Natal, levou o Guarani para o sexto lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. O Novorizontino, em quarto, tem 33. O próximo desafio é diante do Atlético-GO, no domingo, às 11h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 19ª rodada.

“A expectativa é contar com o público para buscar a vitória. É mais um jogo complicado, mais um confronto direto. O Atlético-GO vem investindo forte. Mas vamos buscar nossa melhor versão. É isso que vai nos aproximar da vitória”, disse o técnico Umberto Louzer.