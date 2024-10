Guarani define premiação para se salvar do rebaixamento em reta final da Série B

Na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani resolveu dar mais um incentivo ao elenco para garantir a permanência na segunda divisão. Segundo o goleiro Pegorari, a diretoria pagará um ‘extra para cada jogo’ nesta reta final da competição.

“O Guarani é um clube de torcida grande, está honrando seus compromissos e vem se esforçando para mudar essa situação. Teremos um extra para cada jogo para tirar o Guarani dessa situação. Tudo que eles podem fazer em relação ao extracampo está sendo feito. Ninguém está brincando aqui no Guarani. É um trabalho honesto, olho no olho, verdadeiro. Agora, a gente tem que fazer acontecer”, detalhou Pegorari.

Recentemente, o goleiro cobrou efetividade ao ataque, mas encarou o ocorrido de forma natural. “Não repercutiu mal, mas se alguém se sentiu ofendido eu peço desculpas. Eu estou aqui em prol da instituição e sei que um rebaixamento seria um desastre. Se perdemos de 4 a 0, quem vai ser massacrado? O goleiro. Eu também sei dessa responsabilidade. Todos somos cobrados por rendimento. Quem não quer ser criticado precisa render”, explicou.

O Guarani tem mais dez jogos para se salvar do rebaixamento e Pegorari detalhou como deve ser mentalidade do grupo. “Serão dez finais. A partir de agora vamos zerar todas estatísticas e pensar em cada um desses jogos. Vamos buscar um aproveitamento de 60% a 70% dos pontos. É o momento de tomar cuidado com as lesões, de quem está de fora entrar e aproveitar a oportunidade”, projetou.

O Guarani ocupa a lanterna (20º) com 25 pontos e agora terá quatro confrontos diretos em sequência. O primeiro deles, contra o Ituano, 19º com 28, será realizado no sábado, às 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 30ª rodada. Depois, ainda pega Botafogo (32 pontos), CRB (30) e Ponte Preta (32), somando quatro confrontos diretos em 15 dias.