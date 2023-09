Guarani contrata os atacantes Gustavo França e Iago Teles para reta final da Série B

O Guarani segue atento ao mercado e confirmou mais dois reforços para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. São os atacantes Gustavo França, ex-Figueirense, e Iago Teles, ex-CSA.

Gustavo França foi liberado pelo Figueirense após a eliminação do clube na primeira fase da Série C. Aos 25 anos, ele disputou 31 jogos pelo clube catarinense e marcou sete gols, todos na atual temporada. O atacante, revelado pelo Corinthians, ainda tem passagens por Nacional-SP, Juventus-SP, Internacional-RS, Metropolitano-SC, América-RJ, Paraná, Portuguesa e ABC.

Já Iago Teles, de 23 anos, fez 21 jogos e um gol no CSA nesta temporada. Antes, disputou o Paulistão pela Inter de Limeira, com 11 jogos e um gol. O jogador ainda tem passagens por Ituano, Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino e Botafogo-PB.

O ataque do Guarani fica, portanto, bem concorrido. Os principais nomes são Derek e Bruno Mendes, artilheiros do time com oito e sete gols, respectivamente. Bruno José, Pablo Thomaz e João Victor são outros nomes.

As negociações foram possíveis porque a CBF permite que jogadores de times eliminados da Série C sejam contratados por clubes da Série B e registrados até 15 de setembro. O Figueirense terminou em 16º com 22 pontos, enquanto o CSA ficou em 12º lugar com 24 pontos.

Após vencer o dérbi diante da Ponte Preta, por 1 a 0, o Guarani chegou a 44 pontos, em sexto lugar. Quem fecha o G-4 é o Criciúma, que também tem 44, assim como o Juventude, em quarto lugar. O time paulista volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, quando visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), em partida que abre a 27ª rodada.