Guarani confirma saída de atacante que atuou apenas cinco minutos no profissional

A passagem do atacante Felipe Chrysman, de 21 anos, chegou ao fim no Guarani com apenas cinco minutos em campo. Contratado como aposta em 2021, o jovem jogador atuou apenas contra o Botafogo-SP durante o Paulistão, em uma partida que o time campineiro perdeu por 3 a 2.

Ele tinha contrato até abril de 2024, mas conseguiu uma liberação amigável e até já foi apresentado como novo reforço do Central para a disputa do Campeonato Pernambucano. Chrysman é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho de Urubu, que, em 2019, matou dez atletas da base do Flamengo. Ele teve seu maior destaque no Guarani em 2022, pelo time sub-20, onde fez 22 jogos e marcou nove gols. Depois foi emprestado para o Serra Branca-PB e São Bento-SP e também não emplacou.

Enquanto se movimenta no mercado, a comissão técnica está decidindo onde será feita a pré-temporada de 2024, que terá início no dia 26 de dezembro. Isso porque o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa e o do Centro de Treinamento estão passando por reformas.

Com isso, alguns locais na região de Campinas estão sendo avaliados. Valinhos, Sorocaba, Itu e Águas de Lindoia foram algumas cidades escolhidas recentemente pelo clube alvinegro para treinos. O Paulistão terá início no dia 21 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado da arquirrival Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa.