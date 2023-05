Esporte Guarani confirma rescisão de contrato do atacante Nicolas Careca

O Guarani confirmou nesta quarta-feira a rescisão do contrato do atacante Nicolas Careca. O atleta tinha vínculo até o fim do ano, mas foi dispensado porque não faz mais parte dos planos da comissão técnica liderada por técnico Bruno Pivetti.

O acordo foi formalizado após o pagamento dos salários e direitos de imagem atrasados. “O Guarani Futebol Clube informa que a rescisão contratual do atacante Nicolas Careca foi assinada de forma amigável e consensual. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados, e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, comunicou o clube.

Nicolas já estava fora dos planos de Bruno Pivetti. Tanto o Guarani quanto o jogador buscaram negociações na janela de transferências, mas sem sucesso. Sem atuar desde 17 de março, ele foi afastado e passou a treinar em horários alternativos desde então, aguardando uma definição em relação ao seu futuro.

Nicolas Careca tem 25 anos e chegou ao Guarani vindo do CRB, em fevereiro de 2022, ano em que fez 22 partidas e marcou um gol. Nesta temporada, foram nove jogos e um gol marcado. Seu destino deve ser a Série C, já que a janela de transferências para clubes das Séries A e B está fechada.

O Guarani superou o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, na última rodada da Série B, e chegou a 12 pontos, em quarto lugar. O time agora se prepara para o dérbi campineiro, diante da Ponte Preta, que será realizado no domingo, às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).