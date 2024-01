Esporte Guarani confirma chegada do zagueiro Márcio Silva, do Coritiba, por empréstimo

Com várias saídas no setor defensivo, o Guarani precisa de substitutos para a temporada, que começa com o Paulistão, neste mês. Nesta quarta-feira, o clube de Campinas confirmou a chegada do zagueiro Márcio Silva, de 22 anos, que foi cedido pelo Coritiba, por empréstimo, até o final da temporada.

Márcio Silva passou pelas categorias de base de Osasco Audax e Palmeiras, mas chegou no Coritiba ainda no sub-20. Seu primeiro jogo como profissional foi em 2020.

Apesar de outras chances entre 2021 e 2023, não conseguiu se firmar no clube paranaense e foi emprestado ao Botafogo-SP, onde conseguiu sua primeira grande sequência, atuando em 33 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em 21 de janeiro, às 18h.