Esporte Guarani confirma a venda do goleiro Gabriel Mesquita para o Cruzeiro

O Guarani tem uma baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta segunda-feira, o clube confirmou a saída do goleiro Gabriel Mesquita, que foi negociado com o Cruzeiro em definitivo. O clube paulista informou que ainda mantém parte dos direitos econômicos.

“O Guarani informa a liberação em definitivo do goleiro Gabriel Mesquita ao Cruzeiro. O Bugre mantém uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta em caso de futuras negociações. O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso ao jogador na sequência da carreira”, anunciou o clube.

Revelado pelo Athletico-PR, Gabriel Mesquita chegou ao Guarani em 2020, quando fez 23 jogos. Em 2021, foram outras 24, totalizando 47 partidas. Nesta temporada, não chegou a entrar em campo.

O Guarani também teve uma boa notícia em relação ao lateral-direito Diogo. Totalmente recuperado de lesão, ele treinou normalmente nesta segunda-feira. Após perder para o Brusque, por 1 a 0, fora de casa, na estreia da Série B, o time se prepara para receber o Sport, no Brinco de Ouro da Princesa, no sábado, às 18h30.