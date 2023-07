Guarani confirma a contratação do atacante Robinho, emprestado pelo URT-MG

O Guarani anunciou nesta quarta-feira a contratação de Robinho, jovem atacante do URT, por empréstimo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. A negociação vinha em andamento desde o início da semana.

Para acertar com o Guarani, Robinho renovou com o URT até o final de 2024. Ele deixa o time mineiro como artilheiro do Módulo II do Campeonato Mineiro. Foram 13 jogos, e nove gols marcados.

O time campineiro tem, no entanto, a prioridade de compra caso queira ficar com Robinho. O atacante ainda tem passagens por Ferroviária-ES, Central-PE, Salgueiro-PE e Cerrado-GO. O Guarani confirmou também que o atacante Renanzinho, de apenas 22 anos, foi emprestado para o Remo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Guarani é o nono colocado da Série B, com 26 pontos, cinco atrás do Vitória, primeiro na zona de acesso. O próximo desafio é nesta quarta-feira, às 21h30, diante do ABC, na Arena das Dunas.