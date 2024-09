Guarani comprova estrutura para base e renova Certificado de Clube Formador na CBF - O Liberal

A situação ainda é delicada com a equipe na lanterna da Série B, mas o Guarani deu um novo passo para continuar formado jogadores que podem render lucro com futuras negociações. O clube acertou a renovação, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de seu Certificado de Clube Formador (CCF) por mais uma temporada.

O documento atesta que o Guarani tem toda a estrutura necessária garantida aos atletas das categorias de base, comprovando que continua atendendo a todos os requisitos rigorosos exigidos pela entidade.

Para um clube receber o CCF, é necessário que ofereça um programa de treinamento completo, com profissionais comprovadamente qualificados em diversas áreas, entre eles treinadores, nutricionistas, psicólogos e médicos. Ainda é preciso horários de treinamento adequados ao calendário escolar, permitindo que os jovens atletas conciliem seus estudos com o futebol.

O Guarani ainda assegurou alimentação adequada, transporte, acompanhamento médico, psicológico e odontológico aos garotos, que contam com alojamentos em excelentes condições de uso.

“A renovação do certificado é uma conquista muito importante e nos dá orgulho por seguir o legado do Guarani de ser um grande celeiro de jogadores. A valorização das categorias de base é uma prioridade para a gestão e esse reconhecimento da CBF nos mostra que seguimos no caminho certo”, afirmou Gustavo Rosolen, membro do Conselho Administrativo do Guarani, responsável pelas categorias de base.

O CCF é bastante importante e garante algumas vantagens para os clubes, como o registro dos contratos de formação dos atletas a partir de 14 anos, a preferência na renovação dos acordos e o direito de indenização em eventual transferência do jogador para outro clube. O documento serve, ainda, como critério para que as equipes disputem as competições organizadas pela CBF e a Conmebol.