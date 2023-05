Esporte Guarani cede empate à Chapecoense e fica fora do G-4 da Série B

O Guarani perdeu a chance de vencer a Chapecoense, nesta quarta-feira à noite, ao ceder o empate por 3 a 3, nos acréscimos, no estádio Brinco de Ouro, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi muito emocionante, porque o visitante saiu na frente, depois levou a virada e três gols, mas buscou a reação no segundo tempo ao marcar dois gols.

Com 14 pontos, o Guarani ocupa a sexta posição. A Chapecoense vinha de derrota por 2 a 0 para o Juventude e após este empate muito festejado soma nove pontos, em 13.º lugar.

O técnico Argel Fuchs, da Chapecoense, conseguiu surpreender o Guarani ao começar o jogo marcando em cima. Melhor ainda porque saiu na frente no placar, aos seis minutos, numa rápida troca de passes. Alisson Farias tocou para Bruno Nazário, já dentro da área, e ele cruzou rasteiro para Ribamar, livre, só completar para as redes.

Mas o Guarani não se alterou dentro de campo. Manteve seu ritmo, trocando passes e chegando com perigo ao ataque. O empate saiu desta forma, com passes precisos, de pé em pé. Matheus Bueno lançou Bruno José, do lado direito, e ele levantou na pequena área, onde Isaque apareceu para testar no ângulo, aos 10 minutos.

O time paulista manteve a intensidade, empurrando a Chapecoense para seu campo de defesa. A sua melhor chance para ficar na frente aconteceu aos 37 minutos, numa cobrança de pênalti, cometido por Victor Ramos que foi imprudente ao levantar o pé em cima de Bruno José. Na cobrança, Régis bateu fraco e Airton caiu do lado esquerdo para defender. O rebote ainda ficou com Diogo Mateus, que acabou bloqueado pelo goleiro catarinense.

Demorou, mas o segundo gol saiu aos 41 minutos, noutra jogada pelo lado direito. Bruno José recebeu nas costas do lateral e levantou na área, onde Bruno Mendes subiu bem alto e cabeceou no ângulo direito de Airton.

A Chapecoense, desta vez, sentiu o golpe. A situação piorou nos acréscimos, quando saiu o terceiro gol. O volante Matheus Barbosa recebeu a bola do lado direito e cruzou rasteiro em direção à pequena área. Bruno Mendes apenas desviou para as redes: 3 a 1.

A Chapecoense voltou com três mudanças para o segundo tempo, inclusive com o goleiro João Paulo no lugar de Airton. Mas o Guarani quase ampliou aos 13 minutos, quando Matheus Bueno lançou em velocidade Bruninho, que tinha acabado de entrar, e na finalização rasteira, o goleiro João Paulo fez grande defesa.

Três minutos depois, a Chapecoense descontou. Após chute forte de Murilo, o goleiro Tony rebateu em cima de Ribamar e a bola sobrou para o chute cruzado de Bruno Nazário. O meia, que foi campeão paulista da Série A2 pelo time de Campinas em 2018, não comemorou.

Este gol animou o visitante que passou a ocupar o setor defensivo do Guarani, na esperança de achar uma brecha para finalizar. O Guarani, muito passivo, se conformou apenas em tentar esticar as bolas para a corrida de Bruninho.

O jogo ainda teve bons lances. Aos 34 minutos, Murilo chutou de longe e Tony saltou no ãngulo para evitar o empate da Chapecoense. A resposta veio no lance seguinte, quando Derek deixou Régis sozinho na área e o meia, com muito preciosismo, tentou dar um toque por cobertura. Mas Kaio Mendes, de cabeça, aliviou quase em cima da linha de gol, aos 35 minutos.

A Chapecoense foi valente e, aos gritos de Argel Fuchs, nunca desistiu de ir ao ataque para buscar o empate. O Guarani mostrou sinais de cansaço, se fechou na defesa, mas sofreu o empate aos 49 minutos. Depois de pressão dentro da grande área, a bola sobrou para o chute cruzado de Mancha.

No domingo (28), o Guarani volta a campo diante do tombense, em Muriaé (MG), a partir das 18h15. A Chapecoense só joga na segunda-feira (29), quando recebe na Arena Condá o Sampaio Correa.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 3 X 3 CHAPECOENSE

GUARANI – Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Wenderson), Matheus Bueno (Lucas Araújo), Isaque (João Victor) e Régis; Bruno José (Bruninho) e Bruno Mendes (Derek). Técnico: Bruno Pivetti.

CHAPECOENSE – Airton (João Paulo); Kaio Mendes, Rodrigo Freitas, Victor Ramos e Cristiano (Mancha); Bruno Vinícius (Pablo Siles), Dudu Vieira, Felipe Ferreira (Murilo) e Bruno Nazário (Gabriel Xavier) e Alisson Farias; Ribamar. Técnico: Argel Fuchs.

GOLS – Ribamar, aos seis, Isaque, aos 10, Bruno Mendes, aos 41 e 47 minutos do primeiro tempo. Bruno Nazário, aos 16 e Mancha, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

CARTÕES AMARELOS – Bruno José, Matheus Barbosa e Isaque (Guarani). Bruno Vinícius, Ribamar, Dudu Vieira, Murilo e Bruno Nazário (Chapecoense).

RENDA – R$ 100.680,00

PÚBLICO – 3.813 pagantes

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).