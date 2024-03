Guarani analisa nomes e prioriza a contratação de dirigente para comandar o futebol

O Guarani vem se mexendo em busca de reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro depois da campanha ruim no Campeonato Paulista, mas a prioridade neste momento é definir quem será o novo superintendente de futebol.

O cargo vem sendo ocupado interinamente pelo diretor técnico Danilo Silva desde que Juliano Camargo foi demitido em fevereiro diante do risco de rebaixamento da equipe no Estadual.

Desde então, o Guarani fechou duas contratações para a sequência da temporada: o meia Bruno Oliveira e o atacante Airton. A dupla foi inscrita para a última rodada do Paulistão.

Alguns nomes estão na mesa do presidente André Marconatto: Marcos Gama (no Santo André desde 2022), Jorge Macedo (ex-Inter e sem clube desde que deixou o Avaí no fim de 2022) e Toninho Cecílio (ex-Palmeiras e sem clube desde que deixou a Portuguesa no início de 2023).

Assim que o novo superintendente de futebol for definido, a diretoria vai intensificar a busca por reforços para a disputa da Série B do Brasileiro, que tem início previsto para o dia 19 de março.

A estreia bugrina será diante do Vila Nova, em Goiânia, em data ainda a ser confirmada pela CBF.