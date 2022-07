Esporte Guarani acumula desfalques para enfrentar líder Cruzeiro no sábado

Não bastasse o fato de enfrentar o líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani acumula desfalques para o jogo deste sábado. São seis baixas certas. O lateral-esquerdo Matheus Pereira e o atacante Bruno José estão emprestados pelo Cruzeiro e ficam de fora por questão contratual. Já o lateral-direito Diogo Mateus, o lateral-esquerdo Eliel e o volante Rodrigo Andrade estão lesionados.

O técnico Mozart ainda tem a atividade desta sexta-feira para definir qual será o time titular do Guarani contra o Cruzeiro. O jogo válido pela 17ª rodada da Série B está marcado para as 11 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A expectativa é que o estádio receba um bom público neste sábado. A carga de 1.400 ingressos destinados aos torcedores do Cruzeiro foi esgotada.

Sem vencer há quatro partidas, o Guarani está na penúltima colocação, com 14 pontos. Mesmo se vencer o Cruzeiro, o time não consegue deixar a zona de rebaixamento nesta rodada.