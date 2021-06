Guarani acumula desfalques para buscar reabilitação na Série B contra o CSA

O Guarani embarcou no domingo para Maceió com quatro desfalques na bagagem para o jogo desta terça-feira, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, válido pela abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Desfalque nos últimos dois jogos por conta de uma fascite plantar, o meia Andrigo continua fora e a expectativa é que o camisa 10 esteja à disposição para o tradicional dérbi campineiro, marcado para sábado, no Brinco de Ouro da Princesa.

Assim, o meio-campista Régis, ex-Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, continua entre os titulares. O atleta, inclusive, é o único jogador pendurado para o confronto com a Ponte Preta na próxima rodada.

Além de Andrigo, o técnico Daniel Paulista não tem o goleiro Rafael Martins, que sofreu uma fratura nos ossos da face, o zagueiro Thales e o atacante Júlio César, suspensos pelo terceiro cartão amarelo e pela expulsão, respectivamente, na derrota para o Náutico, por 3 a 1.

O contestado Gabriel Mesquita vai para o segundo jogo seguido como titular no gol bugrino. Na defesa, existe a possibilidade de Bruno Silva ser recuado ou o jovem Titi ganhar uma oportunidade. No ataque, o escolhido deve ser Lucão do Break.

A provável escalação do Guarani para o jogo desta terça-feira é: Gabriel Mesquita, Pablo, Bruno Silva (Titi), Carlão e Bidu; Índio (Bruno Silva), Rodrigo Andrade, Bruno Sávio, Régis e Davó; Lucão do Break.