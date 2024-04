Esporte Guarani acerta com Vinícius Kauê, do Athletico-PR, e Paraizo, da Portuguesa, para Série B

Perto do fechamento da janela de transferências, o Guarani acertou duas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tratam-se do lateral-esquerdo Vinícius Kauê, do Athletico-PR, e do atacante Luccas Paraizo, da Portuguesa, ambos por empréstimo. Os anúncios oficiais devem ser realizados nos próximos dias.

Vinicius Kauê tem 21 anos e está no Athletico-PR desde as categorias de base. Esta será sua primeira experiência fora do clube paranaense. Apesar de realizar dez jogos nesta temporada, sendo campeão estadual, ele não será aproveitado pelo técnico Cuca e poderá ganhar experiência na Série B.

Luccas Paraizo também tem 21 anos e chegou à Portuguesa em 2022 para o time sub-20. Se destacou naquele ano com 22 gols em 25 jogos na base. Subiu ao profissional no ano seguinte e, em 2023 fez 21 jogos e três gols. Na atual temporada, participou de dez jogos e ajudou o time a chegar às quartas de final do Paulistão.

A janela de transferências está fechada desde 7 de março, mas clubes das Séries A e B ainda podem registrar jogadores até sexta-feira, desde que os reforços tenham jogado algum estadual.

O Guarani segue a preparação para a Série B, que começa na sexta-feira. Sua estreia, porém, será na segunda-feira (22), às 21h, diante do Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). O primeiro jogo no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), será diante da Chapecoense, na sexta-feira (26), às 21h.