Guarani acerta com Santos e confirma goleiro Vladimir como reforço para o Paulistão

O Guarani confirmou o seu 12º reforço para o Campeonato Paulista. O time de Campinas anunciou o goleiro Vladimir, que chega por empréstimo junto ao Santos até o final da temporada. Ele chega para substituir Pegorari, que fraturou a fíbula da perna direita e perderá boa parte da temporada.

Vladimir tem 34 anos e chega com status de titular. O goleiro, inclusive, já está em Campinas e foi integrado ao elenco, comandado pelo técnico Umberto Louzer. Douglas Borges e Álvaro são as outras opções para o setor.

Para conseguir o empréstimo do jogador, o Guarani se dispôs a arcar a maior parte do salário de Vladimir, que fez apenas cinco jogos com a camisa do Santos na última temporada, incluindo a derrota para o Internacional por 7 a 1. Ele tem passagens também por Avaí e Fortaleza.

O Guarani já confirmou 12 reforços para 2024, incluindo o meia Chay, anunciado no último domingo. Além dele, acertaram com o clube: o lateral-direito Heitor (ex-Internacional); os zagueiros Rayan (ex-Criciúma), Márcio Silva (ex-Botafogo-SP), Pedro Henrique (ex-Ludogorets, da Bulgária) e Léo Santos (ex-Ceará); o lateral-esquerdo Hélder (ex-Criciúma); os volantes Anderson Leite (ex-CRB) e Camacho (ex-Santos); e os atacantes Reinaldo (ex-Santa Clara-POR) e Gabriel Santos (ex-Sport), além do goleiro Vladimir (ex-Santos).

O time bugrino caiu em um grupo complicado no Paulistão, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, além de seu arquirrival, a Ponte Preta. Sua estreia será diante do Corinthians, no dia 21 de janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo.