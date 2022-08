Guarani acerta com o volante Richard Ríos, ex-Flamengo

Em situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani continua no mercado. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube de Campinas fechou com o volante colombiano Richard Ríos, que pertencia ao Flamengo.

O colombiano de 22 anos rescindiu com o clube rubro-negro e é aguardado em Campinas para realizar exames médicos e assinar com o Guarani até dezembro de 2023. Só depois disso que a diretoria vai oficializar sua chegada.

Richard Ríos surgiu na base do próprio Flamengo e fez apenas sete jogos entre os profissionais. No início de 2022, foi emprestado ao Mazatlán-MEX, onde atuou com o meia Giovanni Augusto.

Com dificuldades no mercado interno, a diretoria negocia com outros dois jogadores estrangeiros. O Guarani tenta os empréstimos do meia Iván Alvariño e do atacante Bruno Miranda junto ao Boca Juniors-ARG e Bolívar-BOL, respectivamente.

Sem vencer há quatro jogos na Série B, o Guarani está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 19 pontos, e volta a campo na sexta-feira, contra o Grêmio, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 22ª rodada.