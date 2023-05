Esporte Guarani abre negociação para renovar empréstimo de Iván Alvariño, do Boca Juniors

O Guarani começou a se movimentar para seguir com Iván Alvariño na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Polivalente, o jogador de 22 anos pertence ao Boca Juniors, da Argentina, e tem contrato só até 30 de julho.

O clube paulista já iniciou as conversas com os representantes do jogador. A ideia é estender o atual contrato de empréstimo até o fim de 2023. Se não tiver sucesso, ainda restará a opção de exercer a opção de compra, mas o valor não foi revelado.

Alvariño já atuou em 13 jogos nesta temporada, além de seis em 2022, quando chegou ao Brasil para sua primeira experiência fora do Boca Juniors. Volante de origem, ele também já foi escalado como zagueiro e lateral-direito.

Na última rodada, o Guarani empatou com o Tombense por 1 a 1. Com isso, chegou a 15 pontos e aparece em oitavo lugar. Apesar de três empates seguidos, o time está há quatro jogos sem perder.

O time volta a campo no domingo, às 15h30, quando recebe o CRB, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela décima rodada.