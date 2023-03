Grizzlies fazem 151 pontos, atropelam Rockets e se garantem nos playoffs da NBA

Com 30 pontos de Luke Kennard, recordes quebrados e classificação garantida com antecedência para os playoffs da NBA, o Memphis Grizzlies teve uma noite de sexta-feira para deixar seu torcedor muito alegre no FedExForum. Os Grizzlies atropelaram o Houston Rockets por 151 a 114, em um jogo marcado pela quebra de recordes.

151 pontos é a segunda maior marca da história da franquia, que também bateu o seu recorde de bolas de três pontos na partida ao converter 25. Todos os 30 pontos de Kennard saíram de arremessos de três pontos. Ele aproveitou 10 de 11 tentativas no jogo e estabeleceu um novo recorde individual na história da franquia, além de ser apenas o segundo jogador da NBA a ultrapassar os 30 pontos apenas com arremessos de três.

“Quando você começa a acertar em sequência, normalmente umas três seguidas no meu caso, você começa a ganhar mais confiança. É o tipo de momento que, quando a bola solta da sua mão, você sabe que vai acertar. Isso é bem divertido”, disse Kennard.

Desmond Bane adicionou 25 pontos para os Grizzlies, enquanto Ja Morant e Jaren Jackson Jr. fizeram 18 cada. Este é apenas o segundo jogo de Morant após a suspensão de oito partidas por postar um vídeo armado. Ele ainda teve oito assistências no jogo.

Esta vitória garante o Memphis Grizzlies automaticamente nos playoffs da NBA. Esta é a quinta vitória consecutiva, a melhor fase atual de um time na Conferência Oeste. O time de Memphis está em segundo no lado oeste, com 46 vitórias e 27 derrotas.

A noite de sexta-feira ainda teve outros grandes resultados, com destaque para a vitória do Golden State Warriors em casa sobre o Philadelphia 76ers por 120 a 112. Jordan Poole jogou todos os 12 minutos do último quarto e foi decisivo para a vitória, com 33 pontos, 19 só na última parte da partida. Stephen Curry adicionou outros 29 e Klay Thompson marcou 21. Com isso, os incríveis 46 pontos de Joel Embiid não foram suficiente para guiar os Sixers à vitória.

Já garantidos na fase dos playoffs, os Sixers estão em terceiro na Conferência Leste, com 49 vitórias e 24 derrotas. O Golden State soma três vitórias seguidas e cresce na reta final da temporada regular. No momento, o time está na zona de playoffs, em sexto na Conferência Oeste, com 39 vitórias e 36 derrotas.

Também já garantidos na fase final e liderando a Conferência Leste da NBA, Milwaukee Bucks (53-20) e Boston Celtics (51 – 23) também venceram na noite desta sexta. Os Celtics venceram o Indiana Pacers por 120 a 95, com 34 pontos do cestinha Jayson Tatum. A estrela chega ao seu 40º jogo acima dos 30 pontos na temporada e supera a marca de 39 de Larry Bird. Já o Milwaukee Bucks bateu o Utah Jazz por 144 a 116 fora de casa. Grayson Allen fez 25 pontos e Giannis Antetokounmpo, 24.

O Sacramento Kings perdeu DeAaron Fox lesionado durante o jogo, mas venceu o Phoenix Suns em casa por 135 a 127. Em terceiro, o Kings tem 44 vitórias e 29 derrotas e os Suns estão em quinto, com 38-35. Na luta ao menos pelos play-ins, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls também venceram. Os Lakers (37-37) fizeram 116 a 111 no Oklahoma City Thunder e estão em oitavo. Em 10º na outra chave, o Bulls (35-38) fez 124 a 96 no Portland Trail Blazers.

Confira os resultados da NBA desta sexta-feira:



Boston Celtics 120 x 95 Indiana Pacers

Washington Wizards 136 x 124 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 118 x 97 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 151 x 114 Houston Rockets

Dallas Mavericks 109 x 117 Charlotte Hornets

Utah Jazz 116 x 144 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 120 x 112 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 96 x 124 Chicago Bulls

Sacramento Kings 135 x 127 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 116 x 111 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da NBA deste sábado:

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Miami Heat x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans