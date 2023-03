Grizzlies batem Warriors em jogo marcado por provocações entre Brooks e Green

O Memphis Grizzlies venceu o Golden State Warriors por 131 a 110, na noite desta quinta-feira, em uma partida que acrescentou novos ingredientes à rivalidade entre as franquias, concentrada nas figuras de Dillon Brooks e Draymond Green. Após encaradas e embates físicos dentro de quadra, os dois trocaram farpas ao final da partida, dando sequência a um desentendimento cultivado nos playoffs do ano passado, quando os Warriors superaram os Grizzlies e avançaram.

Na semana passada, Brooks fez provocações a Green em entrevista à ESPN. “Eu não gosto do Draymond, nem um pouco. Eu simplesmente não gosto do Golden State, não gosto de nada que envolva eles. Draymond fala de mais”, disse. O ala-pivô dos Warriors usou seu podcast, o “The Draymond Green Show”, para responder o desafeto e elevou o tom. “Se você está imaginando porque os Grizzlies não estão prontos para lutar pelo título, é só olhar para esse idiota”, afirmou.

Outro personagem da rivalidade é o polêmico Ja Morant, que recentemente disse “estar tranquilo no Oeste” por não ver nenhuma franquia da Conferência como a equipe a ser batida. Morant, entretanto, está suspenso por ter feito uma transmissão no Instagram segurando uma arma, por isso não pôde somar sua marra à de Dillon Brooks para irritar os adversários nesta quinta.

De qualquer forma, Brooks fez o papel ao qual se presta. Abordado por um repórter ao fim da vitória, provocou Green. “Você deveria dar esse microfone ao Draymond Green, para que ele continue falando sobre mim”, disse e saiu andando. Procurado novamente pelo repórter, respondeu sobre as falas provocativas que disparou durante a partida. “É o que eu faço, eu falo. Falei para ele continuar no microfone. Continuar fazendo seu podcast, seu blog, fazendo coisas fora da quadra, é fofo e divertido para ele”.

Green, por sua vez, disse que a “grande diferença” entre ele e Brooks é que o jogador dos Grizzlies é uma presa fácil para faltas técnicas. Também disse não considerar a franquia de Memphis uma rival pois ela nunca venceu os Warriors em um playoff e acrescentou: “Qualquer um pode vencer em março. Eu mal consigo levantar da cama em março”, referindo-se ao fato de a temporada regular estar em sua reta final.

As provocações de Brooks roubaram a cena, mas os principais nomes da vitória dos Grizzlies foram Tyus Jones, autor de um “double-double” de 22 pontos e 11 assistências, e Jaren Jackson Jr., que fez 21 pontos e teve nove rebotes. Do lado dos Warriors, Stephen Curry, outro alvo do “trash talk” de Brooks ao longo da partida, foi o maior pontuador, com 29.

O triunfo encerrou uma série de três derrotas do Memphis Grizzlies, que continuam em terceiro lugar após perder a vice-liderança para o Sacramento Kings. Já o Golden State Warriors ocupa a sexta colocação e continua mostrando dificuldade para vencer fora de casa.

MAIS JOGOS

Responsável por tomar o segundo lugar dos Grizzlies, o Sacramento Kings deu sequência ao seu bom momento e bateu o New York Knicks por 122 a 117, com direito a “triple-double” de Domanta Sabonis, autor de 24 pontos, 13 rebotes e dez assistências. Em duelo da Conferência Leste, o líder Milwaukee Bucks contou com 24 pontos, dez rebotes e nove bloqueios de Brook Lopes, além de 28 pontos e 13 rebotes de Bobby Portis para construir um triunfo por 118 a 113 sobre o Brooklyn Nets. Giannis Antetokounmpo não jogou por causa de dores na mão direita.

Confira os resultados da NBA desta quinta-feira:

Detroit Pistons 103 x 113 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 134 x 125 Houston Rockets

Orlando Magic 124 x 131 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 131 x 110 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 118 x 113 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 122 x 117 New York Knicks

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors