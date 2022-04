Grêmio visita Ponte e Vasco recebe Vila Nova na 1ª rodada da Série B

Grêmio, Vasco e Cruzeiro já conhecem seus primeiros adversários na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Gaúchos e mineiros vão estrear fora de casa, enquanto o time carioca vai receber o Vila Nova no estádio de São Januário, pela rodada de abertura da segunda divisão.

O trio de grandes e os demais foram informados sobre a primeira sequência de jogos nesta semana, com a divulgação das seis primeiras rodadas da Série B pela CBF. As demais serão liberadas pela entidade no decorrer da competição, que conta com 38 rodadas, assim como a Série A.

O Vasco será o primeiro dos grandes a estrear, logo no primeiro dia de jogos. No dia 8 de abril, sexta-feira o time carioca receberá o Vila Nova às 19 horas. Mais tarde, no mesmo dia, o Cruzeiro vai visitar o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30. O Grêmio, rebaixado no ano passado, visitará Ponte Preta em Campinas, no dia seguinte, às 16h30.

A primeira rodada começará no dia 8, mas será finalizada quase um mês depois, no dia 4 de maio, após completar a segunda, terceira, quarta e quinta rodadas. A mudança se deve ao calendário do Campeonato Alagoano, cujas finais estão marcadas justamente para as datas da rodada de abertura da Série B.

E, neste momento, CRB e CSA estão na disputa do torneio estadual, na fase de semifinal. Por isso, os dois jogos envolvendo as equipes foram transferidos para o mês seguinte.

O primeiro confronto entre os grandes está marcado para 8 de maio, um domingo, entre Cruzeiro e Grêmio, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo será valido pela sexta rodada.

Como de costume, a Série B deste ano terá 20 times no sistema de pontos corridos. Os quatro primeiros colocados obtêm o acesso à primeira divisão, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a Série C.

Confira abaixo os jogos da 1ª rodada da Série B:

8 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

19h – Brusque x Guarani – Augusto Bauer, Brusque (SC)

19h – Vasco x Vila Nova – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 – Bahia x Cruzeiro – Fonte Nova, Salvador (BA)

9 DE ABRIL (SÁBADO)

16h – Chapecoense x Ituano – Arena Condá, Chapecó (SC)

16h30 – Ponte Preta x Grêmio – Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

18h30 – Sport x Sampaio Corrêa – Ilha do Retiro, Recife (PE)

21h – Tombense x Operário – Soares de Azevedo, Muriaé (MG)

10 DE ABRIL (DOMINGO)

11h – Londrina x Náutico – Estádio do Café, Londrina (PR)

4 DE MAIO (QUARTA-FEIRA)

19h – Novorizontino x CRB – Jorge de Biasi, Novo Horizonte (SP)

21h – CSA x Criciúma – Rei Pelé, Maceió (AL)