Grêmio vence no fim, assume liderança e mantém invencibilidade de 7 anos na Arena

O clássico Gre-Nal de número 430 da história não foi dos mais emocionantes, mas o Grêmio conseguiu manter a hegemonia diante do Internacional em sua casa, a Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Neste sábado, em partida válida pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o time tricolor venceu pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado no final do segundo tempo por Léo Chú, em um chute de curva e que morreu no ângulo do goleiro Marcelo Lomba.

Além de assumir a liderança, empatando em número de pontos com o rival (17), mas ficando na frente nos critérios de desempate, o Grêmio deu um verdadeiro “presente de grego” para o Internacional, que faz 112 anos neste domingo. Isso porque o time colorado não conseguiu se classificar com antecedência para as quartas de final e segue sem vencer na casa do adversário há sete anos. De lá para cá são sete vitórias tricolores e oito empates.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Apesar de ter tido mais posse de bola durante praticamente toda a etapa inicial, o Internacional pouco conseguiu criar em um duelo marcado pela marcação alta no meio campo. A única chance de perigo real veio só nos minutos finais, quando aos 45, Maurício encontrou Praxedes livre na área, que dominou e bateu de perna esquerda. Mas parou em uma boa defesa em dois tempos do goleiro Brenno.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e ambos os times tiveram chances claras de pular na frente do placar no segundo tempo. Aos 14 minutos, o zagueiro do Inter, Lucas Ribeiro, avançou desde o meio de campo, invadiu a área e quando ficou cara a cara com o goleiro, mandou para fora. A resposta do Grêmio veio aos 22. Ferreira recebeu com liberdade dentro da área e soltou o pé. Mas a bola pegou muita força e saiu por cima.

O gol da vitória do Grêmio só saiu aos 43 minutos do segundo tempo e foi bonito. Léo Pereira ganhou da marcação e serviu Léo Chú, que puxou para o meio e mandou de perna direita, de curva, acertando o ângulo de Marcelo Lomba, que nada pode fazer. Por isso, os donos da casa venceram o maior duelo gaúcho pela contagem mínima.

MAIS JOGOS – A nona rodada do Campeonato Gaúcho terá sequência nos próximos dias. Neste domingo, São José e São Luiz se enfrentam no estádio Francisco Novello, em Porto Alegre. Na segunda-feira, destaques para os clássicos entre Brasil-RS x Pelotas, em Pelotas (RS), e Caxias x Juventude, em Caxias do Sul (RS). O dia ainda tem Aimoré x Novo Hamburgo, em São Leopoldo (RS).

A rodada só será finalizada na próxima sexta-feira, quando o Esportivo recebe o Ypiranga, em Bento Gonçalves (RS). Um dia depois, Caxias e Grêmio se enfrentam no estádio Centenário, em Caxias do Sul, em partida atrasada da primeira rodada.

Já o Internacional ainda não tem data marcada para voltar a campo no Estadual. Isso porque a 10.ª rodada, na qual a equipe enfrenta o Aimoré, ainda não teve a tabela desmembrada.