Grêmio usa time alternativo, comete falhas e perde para o Sampaio Corrêa

Custou caro ao Grêmio a opção do técnico Renato Portaluppi de escalar um time reserva diante do Sampaio Corrêa em São Luis, capital do Maranhão. O time maranhense mostrou eficiência e aproveitou dois erros da defesa gremista para vencer por 2 a 1, nesta noite em jogo válido pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A equipe maranhense se tornou um bicho papão atuando dentro do Castelão e não perdoou nem mesmo a tradição do Grêmio. Esta foi sua 11.ª vitória em casa, a 12.ª na competição, que o levou para sétima posição, com 45 pontos, agora livre de qualquer ameaça de rebaixamento e ainda podendo sonhar com o acesso. O Grêmio segue com 53 pontos, dentro do G-4 e ainda perto de garantir a sua volta à elite nacional. A derrota zerou as chances matemáticas de título.

Para evitar um desgaste maior pela viagem, Renato Gaúcho tinha deixado bem claro que pouparia seus principais jogadores. Pelo menos sede deles nem viajaram, como o zagueiro Pedro Geromel e o artilheiro Diego Souza. Inclusive escalou o zagueiro Kannemann que vinha de longa inatividade devido lesão. Foram mais de 100 dias sem jogar e ele formou uma dupla defensiva ao lado de Natã. Faltou entrosamento.

Na sua primeira chance no ataque, o Sampaio Corrêa abriu o placar aos 14 minutos, num lance difícil de se ver num jogo profissional. Todos os gremistas estavam no campo defensivo do adversário, quando o goleiro Luiz Daniel chutou para frente e Rafael Vila saiu sozinho em disparada. Na entrada da área, deu uma paradinha e soltou a bomba no alto: 1 a 0.

O Grêmio ainda empatou aos 18 minutos, com Elkeson, de cabeça, porém, o VAR apontou uma bola no braço direito que, inclusive, atingiu a testa do lateral Pará. Sangrando muito ele foi substituído por Lucas Hipólito. Uma segunda chance saiu aos 38 minutos, quando Bitello levantou na área e Kannemann cabeceou de cima para baixo e Luiz Daniel fez importante defesa.

No segundo tempo, outra falha gritante do Grêmio e mais um gol do time da casa. Rodrigo Ferreira tentou recuar a bola para Thiago Santos, que foi interceptada por Rafael Vila. Ele ligou rapidamente Gabriel Poveda pelo lado esquerdo da área, onde ajeitou e chutou forte e no alto. A bola tocou no travessão e entrou, no 16.º gol dele, artilheiro isolado da Série B.

A partir daí o Grêmio tentou diminuir na base do tudo ou nada. Conseguiu marcar aos 36 minutos, quando Thiago Santos enfiou a bola nas costas de Joécio para Elkeson. Ele chutou cruzado, a bola tocou na trave direita e o goleiro Luiz Daniel tentou aliviar a bola com um tapa, mas ela já tinha ultrapassado a linha de gol.

Nos últimos minutos, o Sampaio Corrêa tratou de se defender e o Grêmio se mostrou incapaz de buscar pelo menos o empate. Ficou para a próxima vez.

Como queria, Renato Gaúcho poderá escalar seus titulares no próximo jogo quando vai receber o CSA, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada. O jogo será disputado na próximo terça-feira, às 19h. Antes disso, segunda-feira, o Sampaio vai receber a Ponte Preta, a partir das 20h.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 GRÊMIO

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateusinho (Maurício), Allan, Joécio e Pará (Lucas Hipólito); André Luiz, Ferreira (Eloir) e Rafael Vila (Lucas Araújo); Pimentinha, Gabriel Poveda (Rafael Costa) e Ygor Catatau. Técnico: Léo Condé.

GRÊMIO – Brenno; Rodrigo Ferreira (Leonardo), Natã, Kannemann e Nicolas; Thiago Santos, Bitello e Lucas Silva (Thaciano); Guilherme (Jhonata Robert Pedro Lucas), Elkeson e Biel. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Rafael Vila, aos 14 minutos do primeiro tempo. Gabriel Poveda, aos 11 e Elkeson, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Traci (SC).

CARTÕES AMARELOS – André Luiz (Sampaio Corrêa). Kannemann, Biel e Guilherme (Grêmio)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).