Grêmio tenta reverter derrota para avançar à fase de grupos da Libertadores

Ainda com os mesmos problemas da primeira partida, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15, com o objetivo de avançar à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Jogando em sua arena, em Porto Alegre (RS), o time brasileiro precisa reverter a derrota sofrida para o Independiente del Valle, do Equador, por 2 a 1, em jogo disputado em Assunção, no Paraguai na semana passada.

Por conta do gol fora de casa, o Grêmio pode avançar se vencer por 1 a 0. Caso vença por dois gols de diferença, por qualquer placar, também se classifica. O único resultado que leva a decisão aos pênaltis é vitória do Grêmio por 2 a 1. Qualquer outro placar dá a vaga ao time equatoriano.

O classificado entrará no complicado Grupo A, que já conta com Palmeiras, atual campeão, Defensa y Justicia, da Argentina, atual campeão da Copa Sul-Americana, e Universitario, atual campeão peruano.

O goleiro Paulo Victor, os laterais-direitos Vanderson e Victor Ferraz e o técnico Renato Gaúcho seguem em isolamento após testarem positivo para covid-19. O zagueiro Emanuel também não foi relacionado, mas o clube não confirmou se ele contraiu a doença.

Por outro lado, o Grêmio contará com o retorno de cinco jogadores. Os zagueiros Paulo Miranda, recuperado de covid, e Kannemann, além dos meio-campistas Maicon, Jean Pyerre e Pepê, todos recuperados de lesões. Todos foram relacionados e serão comandados mais uma vez pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes.

O meia Matheus Henrique minimizou as baixas e demonstrou confiança no elenco para reverter o resultado. “Os desfalques não serão usados como desculpa por nós. Sabemos da qualidade do nosso elenco e quem entrar vai ajudar muito a gente. Temos a volta do Kannemann, por exemplo, que é um jogador importante em partidas como essa. Estaremos fortalecidos, mesmo se ele não jogar. Será mais uma decisão em que precisamos estar focados, mas saber desfrutar a partida”, avaliou.

O objetivo do Independiente del Valle é repetir sua melhor campanha na competição continental, quando foi vice-campeão, em 2016. Para isso, o técnico português Renato Paiva poderá contar com força máxima, pois não tem lesionados ou suspensos. A escalação deve ser a mesma do primeiro jogo, incluindo Lorenzo Faravelli, autor dos dois gols equatorianos.