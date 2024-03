Grêmio supera o Caxias fora de casa e fica a um empate da final do Campeonato Gaúcho

O Grêmio deu um passo importante para chegar à final do Campeonato Gaúcho ao vencer por 2 a 1 o Caxias, neste sábado, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pelo jogo de ida das semifinais. O time tricolor, agora, pode até empatar no jogo de volta – dia 26, às 21h, em Porto Alegre – para ser finalista. Se perder por um gol de diferença terá que disputar a vaga nos pênaltis.

O Caxias precisa ganhar por dois gols de diferença. Na outra semifinal estão Juventude e Internacional, que neste domingo jogam no interior.

O time da casa começou melhor, com uma forte marcação e chegando na frente com perigo. Tanto que assustou num chute de Emerson Santos e depois em uma cabeçada de Álvaro, que passou do lado da trave do goleiro Caíque, que fez três boas defesas.

Mas, na sua primeira chance no ataque, o Grêmio marcou seu gol, aos 20 minutos. Villasanti recebeu do lado direito e levantou na área, onde Cristaldo cabeceou com força e depois pegou com o pé direito o rebote do goleiro Fabian Volpi.

No banco de reservas, o técnico Renato Gaúcho não comemorou e preferiu ressaltar a seus jogadores a necessidade de se tocar mais a bola, mesmo com o gramado de qualidade ruim e prejudicado pela chuva. Tanto que após as orientações no intervalo, o time voltou mais bem posicionado para o segundo tempo.

Mais avançado, o Grêmio ampliou o placar aos 22 minutos, num pênalti bem cobrado por Diego Costa, que deslocou o goleiro. O próprio atacante, com atuação destacada, sofreu o pênalti, ao ser derrubado na área por Marcelo Ferreira.

A vantagem no placar gerou aquela costumeira acomodação dos gremistas e o Caxias diminuiu, aos 30 minutos. Após escanteio, Caíque se atrapalhou com Pedro Geromel e ao dar um tapa na bola, ela tocou no ombro de Du Queiroz e entrou. Gol contra. O lance foi revisado pelo VAR, mas acabou confirmado após quatro minutos.

Pressionado, o Grêmio recuou e passou a ser mais cauteloso ao atacar. O Caxias, na base da empolgação, ainda tentou o empate, mas não conseguiu superar o bom bloqueio defensivo gremista.

FICHA TÉCNICA

CAXIAS 1 X 2 GRÊMIO

CAXIAS – Fabian Volpi; Marcelo Ferreira, Denilson, Cézar e Dudu Mandai (Peu); Barba, Emerson Martins (Robinho), Elyeser (Pedro Cuiabá) e Tomas Bastos; Vitor Feijão (Galvan) e Álvaro (Joel). Técnico: Argel Fuchs.

GRÊMIO – Caíque; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê (Dodi) e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón (Nathan Fernandes), Diego Costa (João Pedro Galvão) e Gustavo Nunes (Rodrigo Ely). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Cristaldo, aos 20 minutos do primeiro tempo; Diego Costa, pênalti, aos 22 e Du Queiroz, contra, aos 30 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Marcelo Ferreira, Elyeser, Barba, Pedro Cuiabá e Cézar (Caxias); Villasanti, Mayk, Kannemann, Cristaldo, Diego Costa e Renato Gaúcho (Grêmio).

ÁRBITRO – Roger Goulart.

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 5.056 pagantes (5.510 total).

LOCAL – Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).