Grêmio supera Criciúma no fim, sobe no Brasileirão e afasta crise após eliminações - O Liberal

Esporte Grêmio supera Criciúma no fim, sobe no Brasileirão e afasta crise após eliminações

O Grêmio teve o controle do jogo, foi mais efetivo e com gol aos 40 minutos do segundo tempo, de Monsalve, venceu o Criciúma por 1 a 0 na tarde deste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), ganhando um respiro na tabela.

O resultado faz o time se distanciar da zona de rebaixamento, agora com 27 pontos, em 12º lugar. Também dá confiança ao time que teve duas eliminações recentemente, na Copa do Brasil, para o Corinthians, e na Libertadores, para o Fluminense, ambas nos pênaltis. O Criciúma soma o terceiro jogo sem vitória e vê sua situação se complicar. O time catarinense aparece na 15ª colocação, com 25 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Antes da partida, o Grêmio homenageou Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, ex-presidente falecido no sábado. O ex-dirigente e símbolo gremista foi velado na Arena do Grêmio durante o domingo. O volante Villasanti, capitão do time, usou uma faixa preta e com a frase “como é bom ser gremista” do ex-dirigente. Os mesmos dizeres foram usados em um agasalho pelo técnico Renato Portaluppi.

Assim como no jogo contra o Fluminense no meio da semana, o Grêmio entrou desligado e foi encurralado pelo Criciúma, que teve pelo menos duas boas chances de abrir o marcador antes dos cinco minutos e encontrava facilidade em jogar pelo lado esquerdo.

Quando conseguiu colocar a bola no chão e tocá-la, o time gaúcho foi efetivo. Soteldo recebeu de Cristaldo pela esquerda e acertou a trave. Após o início movimentado, a partida caiu um pouco de produção, com o Grêmio tendo mais a posse, mas sem volume ofensivo.

O time gaúcho, que fez um primeiro tempo consistente, poderia sair na frente se Braithwaite não perdesse a melhor chance até então. Aos 32, João Pedro fez boa jogada pela direita, cruzou para o atacante desperdiçar na pequena área, chutando para fora.

Diferentemente do primeiro tempo, o Grêmio voltou ligado do intervalo. Desde o início, o time gaúcho impôs um bom ritmo com bom volume. Faltava apenas ser mais efetivo no ataque. Aos 17, em cobrança de falta, isso quase aconteceu. Soteldo rolou para Cristaldo, que segurou para Reinaldo chutar forte, mas Gustavo espalmou para frente.

O Criciúma equilibrou a partida e passou a chegar mais no ataque. Bolasie recebeu cruzamento pela direita e bateu de primeira, de virada, exigindo grande defesa de Marchesín.

Mais consistente, o Grêmio encontrou seu gol aos 40 minutos. Villasanti acionou Aravena na esquerda, que girou em cima de Patrick de Paula e cruzou. Monsalve dominou e deu um toque na saída do goleiro para abrir o placar. No final, o Grêmio segurou a pressão do Criciúma para sair com a importante vitória.

Na próxima rodada, o Grêmio encara o Atlético-MG no domingo, às 16h, em partida que deve marcar a volta de sua arena, em Porto Alegre (RS). O Criciúma pega o Cuiabá no sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 GRÊMIO

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco (Ronald Lopes); Higor Meritão (Fellipe Mateus), Marquinhos Gabriel (Matheusinho), Newton (Patrick de Paula) e Marcelo Hermes; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Claudio Tencati.

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Gustavo Martins), Villasanti, Monsalve (Ronald) e Cristaldo (Arezo); Soteldo (Edenílson) e Braithwaite (Aravena). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – Monsalve, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcelo Hermes e Higor Meritão (Criciúma); Cristaldo (Grêmio).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA – R$ 826.340,00.

PÚBLICO – 17.377 presentes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).