Grêmio perde para o Criciúma, chega ao 4º jogo sem vitória e vê pressão aumentar

Em mais uma noite para esquecer, o Grêmio chegou ao quarto jogo sem vitória, desta vez perdendo para o Criciúma, por 2 a 0, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Caio Dantas fez o único gol da partida.

Foi a terceira derrota do Grêmio nos últimos quatro jogos, com o time aparecendo em terceiro lugar, com 44 pontos, três a mais que o Londrina (5º colocado). Já o Criciúma chegou ao terceiro jogo sem derrota, ganhou duas posições e aparece em nono lugar, com 37 pontos.

O revés em Santa Catarina aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Roger Machado, muito contestado por torcedores. Há, inclusive, campanha para que o Grêmio vá atrás do ídolo e técnico Renato Gaúcho, desempregado desde que deixou o Flamengo no ano passado.

A má fase do Grêmio ficou evidenciada no futebol apresentado no primeiro tempo. A etapa inicial teve apenas o Criciúma propondo o jogo e abrindo, merecidamente, o placar. Logo aos 11 minutos, Thiago Alagoano tocou para Caio Dantas, o atacante finalizou, contou com desvio e balançou as redes.

O gol incendiou os torcedores nas arquibancadas, que empurraram o Criciúma ao ataque. Não demorou e aos 17 minutos o mesmo Caio Dantas recebeu na ponta da área e finalizou cruzado, contudo, desta vez o goleiro Brenno defendeu e vitou prejuízo ainda maior para o Grêmio.

Acuado, o Grêmio não teve nenhuma oportunidade de gol e antes do intervalo ainda viu os donos da casa assustarem em finalizações de Fellipe Mateus, aos 27, e depois aos 42 minutos com Marcos Serrato.

No segundo tempo, o Grêmio seguiu sendo inoperante com a bola nos pés e viu o Criciúma ser melhor. Ainda assim, o time catarinense demorou para colocar Brenno para trabalhar. Aos 26, Hygor aproveitou confusão na área e forçou o goleiro gremista a espalmar para escanteio.

A situação do Grêmio, que já era ruim, piorou aos 36 minutos, quando o árbitro foi chamado para revisar lance em que a bola bateu no braço de Edílson dentro da área: pênalti marcado para o Criciúma. Aos 40, Rafael Bilu cobrou e deslocou Brenno, colocando números finais ao confronto.

O Criciúma volta a campo no domingo para enfrentar o líder Cruzeiro, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Enquanto o Grêmio jogará já na próxima sexta-feira, quando receberá o Vila Nova, às 21h30, na Arena, em Porto Alegre.

CRICIÚMA 2 X 0 GRÊMIO

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam (Gedeílson), Rodrigo, Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arílson e Thiago Alagoano (Rafael Bilu); Hygor (Marcelo Hermes), Caio Dantas (Fernando Viana) e Fellipe Mateus (Rômulo). Técnico: Cláudio Tencati.

GRÊMIO – Brenno; Edílson, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Lucas Leiva (Elkeson), Villasanti (Thaciano) e Bitello; Janderson (Campaz), Diego Souza e Guilherme (Gabriel Silva). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Caio Dantas, aos 11 minutos do primeiro tempo. Rafael Bilu, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS – Marcos Serrato (Criciúma); Edílson, Bitello e Campaz (Grêmio).

PÚBLICO – 17.682 presentes.

RENDA – R$ 543.440,00.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).