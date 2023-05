Grêmio empata sem gols com o Fortaleza e deixa o campo sob vaias

Nem a esperada superação foi suficiente para o Grêmio voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo à tarde, em sua arena, em Porto Alegre, o Grêmio empatou sem gols com o Fortaleza, que utilizou um time alternativo em jogo válido pela sexta rodada.

Vindo de goleada para o Palmeiras por 4 a 1, o Grêmio completou três jogos sem vencer e tem oito pontos. Deixou o campo vaiado por cerca de 20 mil torcedores.

Preocupado com seus jogos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Fortaleza vai controlando o desgaste do seu elenco, sem perder força no Brasileirão, com dez pontos.

Se o jogo não agradou tecnicamente, o lado positivo deste confronto foi que a direção gremista conseguiu liberar junto ao STJD o setor norte, onde ficaram apenas as mulheres e crianças. O clube não tem usado esta parte do estádio devido a punições sofridas ano passado.

Os dois técnicos, Renato Gaúcho, do Grêmio, e Juan Pablo Vojvoda, armaram os times bem parecidos taticamente, no esquema 4-5-1. No time gaúcho, destaque para a volta do meia Pepê, afastado dois meses por lesão. A ideia de Renato era povoar o meio-campo e ganhar as ações de jogo. O pensamento de Vojvoda também era parecido: povoar o meio-campo e ganhar opções para seus contra-ataques. Na escalação, algumas baixas por lesões e outras devido ao rodízio promovido pelo técnico.

O Grêmio começou mais intenso e quase conseguiu o seu objetivo, que era abrir o placar logo. Aos quatro minutos, a bola passou de pé em pé, até chegar em Vina, na linha da grande área. Ele bateu no alto, mas João Ricardo saltou e mandou a bola para escanteio. A impressão é de que o time gaúcho seria pressão total.

O visitante tratou de esfriar o jogo, até acertou sua marcação, porém, ficou sem força ofensiva. Tanto que o goleiro Gabriel Grando não fez nenhuma defesa no primeiro tempo.

Mesmo com o jogo controlado o Fortaleza ainda viu o Grêmio criar duas boas chances no ataque. Uma delas, aos 38 minutos quando Villasanti chutou de fora da área e João Ricardo soltou a bola na sua frente quase nos pés de Bitello. O goleiro, porém, se recuperou e apanhou a bola. Aos 44 minutos, uma bela jogada de Luis Suarez, que na frente da área dominou a bola no peito e bateu por cobertura. João Ricardo saltou alto e, com um tapa, mandou a bola sobre o travessão.

No segundo tempo o Grêmio ainda tentou ser mais agressivo, mas não conseguia chegar na área em boas condições de finalizar. Ao contrário, o Fortaleza chegava melhor ao ataque, passou a ser superior e também a finalizar. O goleiro Gabriel Grando fez duas boas defesas em chutes de Yago Pikachu.

Nesta altura, o Grêmio só fazia a ligação direta – defesa-ataque – e a bola não chegava aos pés dos atacantes em boas condições para concluir. Nervosos, os gremistas também erravam passes e irritavam os torcedores. Ficou evidente que apenas esforço não basta para vencer os seus jogos. A bola só chega para Luis Suarez, em lances de dividida.

A principal chance de gol saiu aos 45 minutos, em um chute de longe de Nathan, que desviou de leve no corpo de Silvio Romero, quicou e dificultou a defesa de João Ricardo. O goleiro se esticou todo para mandar a bola para escanteio.

No meio de semana, os dois times voltam as atenções para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Na quarta-feira à noite, o Grêmio recebe o Cruzeiro, enquanto o Fortaleza estará em São Paulo para enfrentar o Palmeiras. No final de semana, então pela sétima rodada do Brasileirão, o Grêmio faz em seu estádio o clássico contra o Internacional, domingo, às 16h. Um dia antes, sábado, o Fortaleza vai pegar o América-MG, no estádio Independência, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 0 FORTALEZA

GRÊMIO – Gabriel Grando; Thomas Luciano (Gustavo martins), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Cristaldo (Everton Galdino), Villasanti, Pepê (Zinho), Bitello (Nathan) e Vina (Mila); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

FORTALEZA – João Ricardo; Dudu, Ceballos, Titi e Bruno Pacheco; Hércules (Yago Pikachu), Caio Alexandre (Vinícius Zanocelo), Calebe (Pochettino), Lucas Sasha e Romarinho; Lucero (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CARTÕES AMARELOS – Reinaldo, Villasanti e Kannemann (Grêmio). Ceballos,Calebe, Lucas Sasha e Titi (Fortaleza).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA – R$ 874.203,00.

PÚBLICO – 17.396 pagantes (19.598 total).

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).