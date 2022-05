Grêmio empata com Vila Nova, fica em 5º na Série B e torcida pede Renato Gaúcho

O Grêmio continua fora do G-4 da Série B do Brasileiro e a pressão aumenta cada vez mais sobre o técnico Roger Machado. A torcida gremista que esteve, neste domingo à tarde, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, não gostou nada do futebol mostrado pelo time no empate sem gols com o Vila Nova e, nos minutos finais, entoou o coro de: “Renato, Renato”, pedindo a volta de Renato Gaúcho ao clube.

Os maus resultados na Série B fazem a torcida lembrar o técnico Renato Portalupi, o último que conquistou títulos com o Grêmio. Uma sombra viva que Roger Machado terá que superar. Desde que deixou o comando do Flamengo, ano passado, o antigo treinador está sem clube.

Esta partida fechou a nona rodada da Série B e deixou o time gaúcho em situação ruim. Não vence há quatro rodadas e, com 13 pontos, ocupa a quinta posição, ficando atrás, justamente, de outros campeões brasileiros: Sport (15), Bahia (16), Vasco (17) e Cruzeiro (22). O empate também foi ruim para o Vila Nova, com nove pontos, em 19º lugar e dentro da zona de rebaixamento.

O confronto começou em alta intensidade, com os dois times fazendo pressão na área adversária, mas aos poucos o ritmo foi caindo e ambas as equipes passaram a trocar passes no meio-campo em busca de espaços para chegar com perigo. Em um desses lances, o Grêmio assustou em um chute de Gabriel Teixeira aos sete minutos, mas bem posicionado, o goleiro Tony espalmou para fora.

Dois minutos depois, Diego Souza até chegou a balançar às redes, mas como o árbitro viu uma falta na jogada, invalidou o gol. A resposta do Vila Nova veio aos 24, quando Matheuzinho arriscou um chute da entrada da área, mas mandou para fora.

Na volta do intervalo, o Vila Nova foi para cima e quase abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Pablo Dyego avançou pela esquerda e bateu cruzado. No primeiro momento, Brenno fez a defesa, mas a bola sobrou para Daniel Amorim cabecear firme. A bola já estava entrando quando o zagueiro Bruno Alves apareceu para tirar em cima da linha.

Depois do susto, o Grêmio foi se soltando e dominou a partir dos 20 minutos. Aos 22, em um contra-ataque rápido, Gabriel Teixeira rolou para trás e Bitelo chegou batendo de primeira. A bola saiu, raspando. No lance seguinte, foi a vez de Gabriel Teixeira ter a chance, mas mesmo dentro da área, ele mandou por cima do gol.

Nos minutos finais, os times foram para o tudo ou nada em busca da vitória. Aos 32, Elias arriscou da intermediária e mandou na rede, mas pelo lado de fora, perdendo uma ótima oportunidade para o time gaúcho. Já o Vila tentava responder em jogadas rápidas. Mas, apesar da intensidade final, o duelo terminou mesmo empatado sem gols.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira para a disputa da décima rodada da Série B. Às 20h, o Grêmio visita o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Vila Nova encara o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 0 GRÊMO

VILA NOVA – Tony; Alex Silva, Renato, Alisson Cassiano (Rafael Donato) e Bruno Collaço; Rafinha (Pedro Bambu), Pablo (Ralf), Wagner (Jean Silva) e Matheuzinho; Daniel Amorim e Pablo Dyego. Técnico: Dado Cavalcanti.

GRÊMIO – Brenno; Rodrigues (Elias), Pedro Geromel e Bruno Alves; Mateus Sarará (Jhonata Varela), Villasanti, Bitello, Nicolas e Campaz (Janderson); Gabriel Teixeira (Benítez) e Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS – Matheuzinho e Dado Cavalcanti (Vila Nova); Pedro Geromel e Benítez (Grêmio).

RENDA – R$ 215.095,00.

PÚBLICO – 7.030 pagantes

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).