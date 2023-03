Esporte Grêmio elimina o Campinense na Copa do Brasil com tranquila vitória em Brasília

O Grêmio não quis saber da vantagem do empate e jogou o suficiente para avançar na Copa do Brasil com vitória. Na noite desta quarta-feira, enfrentou o Campinense-PB, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e venceu por 2 a 0, com gols de Cristaldo, ainda no primeiro tempo, e Ferreira, já nos minutos finais do jogo.

Agora, o Grêmio encara o Ferroviário, do Ceará, que garantiu classificação ao eliminar o carioca Resende, com vitória por 2 a 1. O avanço também dá ao Grêmio, além do R$ 1,4 milhão de premiação por participação na primeira fase, mais R$ 1,7 milhão pela vaga. Se avançar à terceira fase, ganha outros R$ 2,1 milhões.

O Grêmio tomou conta do ataque no começo do jogo e quase abriu o placar com Suárez, que acertou o ângulo, mas parou em excelente defesa do goleiro Otávio. Ele voltaria a aparecer bem para defender finalização de Pepê, cobrança de falta de Bitello e cabeçada de Kannemann.

Apesar dos milagres do goleiro, o placar foi aberto aos 26 minutos. Cristaldo tabelou bonito e recebeu passe de calcanhar de Suárez na parte direita da área. De primeira, chutou rasteiro e forte no canto oposto.

O uruguaio também tentou três finalizações depois disso em busca de seu gol, mas não conseguiu. O Campinense até teve um respiro nos minutos finais, com vários escanteios em sequência, mas sem gol. Na segunda etapa, a equipe da Paraíba até teve algumas boas chegadas, como em chute de Mauri, que levou perigo, mas o Grêmio mostrou paciência para seguir no controle. Ferreira poderia ter ampliado, mas perdeu boa chance.

Já nos minutos finais, aos 42, Ferreira se redimiu e decretou a vitória e a classificação do Grêmio ao definir os 2 a 0. Ele dominou bem o lançamento, se livrou de dois marcadores e chutou no cantinho.

Já classificado às semifinais e com a liderança garantida, o Grêmio volta a campo pelo Campeonato Gaúcho no domingo, às 20h, quando recebe o Internacional, pela décima e penúltima rodada da primeira fase.

O Campinense está fora do G-4 do Campeonato Paraibano, em sexto com 11 pontos, um a menos do que o Treze, quarto colocado. No dia 12, às 16h, visita o já rebaixado Auto Esporte pela última rodada da primeira fase, em busca da classificação às semifinais.

OUTROS JOGOS

Outros 11 clubes também garantiram vaga à segunda fase nesta quarta-feira. Mesmo nas principais divisões do futebol brasileiro, Atlético-GO, Red Bull Bragantino, Goiás e Botafogo-SP avançaram apenas com empate por estarem melhores posicionados no Ranking da CBF, critério usado apenas na primeira fase. Os goianos ficaram no 0 a 0 com o Atlético-BA, mesmo resultado do time de Ribeirão Preto diante do Parnahyba. Já a equipe de Bragança Paulista buscou o 1 a 1 diante do Bahia de Feira-BA, resultado idêntico ao dos goianos, com o diferencial de terem aberto o placar diante do ASA.

Já o Náutico bateu o São Bernardo por 1 a 0, mesmo placar do CSA diante do Tuna e do CRB diante do União Rondonópolis, todos fora de casa. O Brasil-RS, também como visitante, anotou 2 a 0 diante do Cordino. O ABC foi quem conquistou o maior placar ao fazer 5 a 0 no Tuntum, no Maranhão. Por fim, as surpresas ficaram por conta do Nova Iguaçu-RJ (2 a 0) e Camboriú-SC (1 a 0), que eliminaram Vitória e Manaus, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

CAMPINENSE-PB 0 X 2 GRÊMIO

CAMPINENSE – Otávio; Thiago Ennes, William, Diego Silva e Bruno Collaço; Paulo Victor (Pedro Thomaz), Ramires, Guilherme Escuro (Tarcísio), Vanderlan (Thiaguinho) e Mauri (Carlão); Diego Viana (Willian Anicete). Técnico: Leston Júnior.

GRÊMIO – Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo (Diogo Barbosa); Villasanti, Pepê (Everton Galdino), Bitello (Thiago Santos), Cristaldo (Diego Souza) e Vina (Ferreira); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Cristaldo, aos 26 minutos do primeiro tempo; Ferreira, aos 41 do segundo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Não houve.

RENDA – R$ 925.120,00.

PÚBLICO – 9.122 pagantes.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).