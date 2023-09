Grêmio e Inter se unem em campanha de doações às vítimas das enchentes no Sul

A solidariedade se sobrepôs à rivalidade no Rio Grande do Sul: Grêmio e Internacional se uniram em prol das vítimas do ciclone que passou pelo sul do Brasil no último domingo. Os dois clubes de Porto Alegre, em conjunto com o Juventude, montaram uma campanha de arrecadação de alimentos, água, roupas e itens de higiene para doar aos municípios da Serra Gaúcha.

O Internacional abriu as portas do ginásio Gigantinho, no complexo do Beira-Rio, para receber as doações, e também irá realizar uma ação na partida contra o São Paulo na próxima quarta-feira, às 21h30, para arrecadar o máximo de itens em Porto Alegre.

A torcida colorada também entrou na onda de solidariedade e organizou uma ‘vaquinha’ para comprar kits de higiene e cobertores, que são entregues pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Em Caxias, o Juventude abriu o Centro de Treinamento para coletar as doações, de acordo com o clube, já são mais de 4 toneladas de donativos.

Do outro lado de Porto Alegre, o Grêmio montou centros de arrecadação na Grêmio Mania Megastore na Arena e no Departamento Consular, além de postos de coleta em outras cidades da região. Neste sábado, o clube postou nas redes sociais uma foto das doações e convidou mais torcedores a participarem da ação.

O ciclone passou pela Serra Gaúcha no último domingo e já causou 41 mortes e 46 desaparecimentos. Em conjunto com o Governo Federal, a Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul ainda trabalha para encontrar e identificar todas as vítimas. Em um levantamento preliminar, calcula-se um prejuízo de mais de R$ 1,3 bilhão nas cidades atingidas.