Grêmio confirma renovação e garante permanência de Renato Gaúcho por mais uma temporada

O Grêmio anunciou neste sábado a renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho, que continuará à frente do clube até o fim de 2024. A oficialização aconteceu bem quando o nome do treinador vinha sendo ventilado na seleção brasileira após a permanência de Carlo Ancelotti no Real Madrid. Ele terá ao seu lado os auxiliares técnicos Alexandre Mendes, Marcelo Salles e Victor Hugo Signorelli.

“Vamos para mais um ano de muito trabalho e muitos desafios. Gostaria de agradecer ao presidente Guerra e a toda diretoria por confiar no nosso trabalho. E também quero agradecer a nossa torcida. Vocês foram fundamentais em 2023 e serão muito mais em 2024. Teremos muitos desafios importantes e o torcedor pode ter certeza de que o Grêmio virá muito forte. Obrigado por todo carinho. Feliz Ano Novo, torcida Tricolor. Vamos juntos, sempre”, afirmou Renato Gaúcho.

Na atual temporada, Renato comandou a equipe nas conquistas do tetracampeonato da Recopa Gaúcha e do hexacampeonato no Gauchão. No ano de retorno à elite, pelas competições nacionais, levou o clube até as semifinais da Copa do Brasil e ao vice-campeonato do Brasileirão, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Renato é o treinador que mais esteve à frente do comando técnico do clube. São 483 jogos, em quatro passagens. Em seu currículo, possui as conquistas da Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018, 2019, 2020 e 2023) e Recopa Gaúcha (2019 e 2023).

Como primeira missão, Renato Gaúcho terá que adaptar um novo estilo ao Grêmio, já que perdeu o atacante Luis Suárez, principal jogador no vice-campeonato do Brasileirão, para o futebol dos Estados Unidos. O clube anunciou até o momento apenas dois reforços: o volante Dodi e o meia-atacante Soteldo, ambos do Santos. Recentemente, o clube renovou também os vínculos dos goleiros Caíque e Gabriel Grando, os zagueiros Bruno Uvini, Pedro Geromel e Natã, e o lateral João Pedro, todos com o aval de Renato Gaúcho.

A estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho será no dia 21 de janeiro, diante do Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).