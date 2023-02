Grêmio bate Avenida e mantém campanha perfeita no Gaúcho em dia sem gol de Suárez

Em jogo com confusão generalizada e duas expulsões, o Grêmio derrotou o Avenida por 2 a 0 neste domingo à tarde, na Arena do Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. De quebra, isolou-se ainda mais na liderança. O atacante Suárez, no entanto, passou em branco novamente.

Com o resultado, o Grêmio manteve os 100% de aproveitamento, com 21 pontos, contra 13 do rival Internacional, que aparece em segundo. O Avenida é o sexto, com oito.

O Grêmio encontrou a mesma dificuldade que teve diante do Juventude. O Avenida usou a tática do time de Caxias do Sul, anulou Suárez durante o primeiro tempo e apostou em jogadas rápidas para tentar surpreender. Garré bateu falta com categoria. O goleiro Adriel se esticou todo e conseguiu evitar o gol.

O Grêmio foi encontrando os espaços aos poucos e conseguiu fazer com que a bola chegasse em Suárez. O uruguaio recebeu de Rafael e chutou. Rodolfo fez a defesa. A resposta foi com Garré, que arriscou. Adriel espalmou e a bola bateu no travessão antes de sair pela linha de fundo.

O baixo desempenho gremista foi irritando o técnico Renato Gaúcho, que gesticulou muito com os jogadores. O time tricolor acabou indo para o intervalo pressionado, já que o Avenida teve momentos mais intensos durante o primeiro tempo.

No segundo tempo, o Grêmio foi mais intenso e chegou ao gol aos 11 minutos. Pepê cobrou falta rápida e enganou a defesa do Avenida, que ficou assistindo. A bola chegou em Suárez, que tocou para Cristaldo abrir o placar.

Revoltado com o lance, Micael foi reclamar com o árbitro, exagerou e foi expulso. A polícia foi chamada para proteger a arbitragem. Quando os ânimos se acalmaram, Marcão também recebeu o cartão vermelho. O time visitante acabou ficando com dois jogadores a menos.

Com superioridade numérica, o Grêmio tirou o pé e acabou se poupando. O tricolor ainda teve alguns bons momentos, mas o segundo gol só saiu aos 47 minutos. Suárez arriscou, Rodolfo deu rebote e Everton Galdino deu números finais ao embate.

O Grêmio volta campo no sábado, às 16h30, no estádio 19 de outubro, em Ijuí. No mesmo dia, às 19h, o Avenida recebe o Esportivo, no estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 AVENIDA

GRÊMIO – Adriel; Fábio(Thaciano), Bruno Alves, Kanemann(Diego Souza) e Reinaldo; Villasanti, Pepê(Carballo) e Bitello; Cristaldo(Gustavinho), Gabriel Silva(Everton Galdino) e Luiz Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

AVENIDA – Rodolfo Castro; Lucas Lopes (Biel Potiguar), Micael, Marcão e Cesar; Jeferson, Rafael Carrilho (Jessé) e Garré (PH); Grafite, Tinga (Vítor Dadalt) e João Pedro (Adeílson Maranhão). Técnico: Márcio Nunes.

GOLS – Cristaldo, aos 11, e Everton Galdino, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Francisco Soares Dias.

CARTÕES AMARELOS – Fábio, Thaciano, Pepê e Kannemann (Grêmio); César, Rafael Carrilho e Tinga (Avenida).

CARTÕES VERMELHOS – Micael e Marcão (Avenida).

RENDA – R$ 1.219.187,00.

PÚBLICO – 22.633 pagantes.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre.