Grêmio atende Renato Gaúcho e traz atacantes e goleiro no fechamento da janela

O Grêmio trabalhou bem na janela de transferências e anunciou três reforços nesta quarta-feira, último dia para contratações. Atendendo a pedidos do técnico Renato Gaúcho, trouxe um atacante de velocidade, o jovem argentino Lucas Bezolli, um centroavante para quando não puder usar Suárez, o experiente João Pedro, e o goleiro Caíque.

Emprestado por um ano, João Pedro chega por empréstimo do turco Fenerbahçe e será apresentado já nesta quinta-feira, ao lado de Lucas Besozzi. Aos 31 anos, ele era disputado também pelo Botafogo, mas optou pela proposta dos gaúchos. O Grêmio fez questão de frisar a experiência do jogador, que defendeu a seleção brasileira de base e depois a Itália, já que é naturalizado.

Sempre cobrando atacantes de beirada, Renato Gaúcho aprovou a vinda de Lucas Besozzi, de somente 20 anos e da seleção de base da Argentina. Ele vem do La´nús, também por empréstimo de um ano, mas estava defendendo as cores do Central Córdoba.

“Em 2021 eu tive o privilégio de vir na Arena e naquele momento não tinha torcida por causa da pandemia da covid-19. Mas tirei uma foto porque achei o estádio lindo e muito imponente. E agora eu quero realmente jogar com as pessoas lá”, afirmou Besolli.

O reforço já esteve com os novos companheiros e revelou que já está se enturmando. “Hoje eu estive no CT conversando com o Cristaldo, o Villasanti, com o Carballo. Bem, com o Suárez eu troquei poucas palavras pela vergonha. Eu o via pela TV e agora somos companheiros, mas sou muito envergonhado. Também tive uma boa troca com o Reinaldo, que é um cara muito legal.”

Adriel, negociado com o Bahia, era o goleiro de preferência de Renato Gaúcho. Mas saiu do time por indisciplina. Gabriel Grando e Brenno agora terão a sombra de Caíque, de 26 anos, que fez belo Campeonato Gaúcho pelo Ypiranga de Erechim.